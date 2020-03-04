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"Турция - главный автор и спонсор": Багдасаров объяснил, для чего Эрдогану война в Сирии

04 марта 2020, 18:35  •  60 • В мире
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров объяснил, зачем президенту Турции Эрдогану понадобилась война в Сирии. По словам специалиста, в этом есть политическая составляющая. Долгое время Эрдоган уговаривал Асада поставить на ключевые посты людей из движения "Братья-мусульмане". А когда получил отпор, Турция стала "главным автором и спонсором" идей свержения Асада.
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров у Владимира Соловьёва прокомментировал сложившуюся в Сирии ситуацию. Он убеждён, что у Эрдогана есть в Сирии "политический интерес".
"Он хотел не мытьём, так катаньем убедить Асада, чтобы на ключевые посты были назначены люди, которые симпатизируют "Братьям-мусульманам". Потом стало понятно, что это невозможно. Турция - главный спонсор идей свержения Асада", - заявил Багдасаров.
При этом эксперт заметил, что Турция пытается отвоевать как можно больше территории перед предстоящей встречей президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта. Если территории в Сирии отойдут под контроль турецких военных, потом можно будет попытаться договориться, чтобы они за ними и остались.
"Такие рывки. Раз захватил, два захватил, кусками продвигаться вперёд. Вне всякого сомнения, главная цель Эрдогана - Алеппо и даже весь Дамаск, когда он говорит о свержении режима. Это настолько очевидно, что дальше он скрывать это не может. Его прорвало", - подытожил Семён Багдасаров.
Напомним, до этого накануне сирийская армия сбила турецкий беспилотник, а Турция - два сирийских самолёта Су-24. Сирия закрыла воздушное пространство над этим районом страны. В этой связи российская сторона официально заявила, что не может гарантировать безопасность полётов ВВС Турции. В свою очередь в интервью ТАСС президент Путин указал, что Россия не собирается ни с кем воевать, но создаёт условия в своей обороне, чтобы никому в голову не приходила мысль о военном конфликте с нашей страной.

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