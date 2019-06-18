"Турне" Зеленского в Германии: Мечты и чаяния Украины споткнулись о тряску Меркель?

Президент Украины Владимир Зеленский накануне был с визитом во Франции, а сегодня, 18 июня, прибыл в Германию. Там он выразил благодарность немецкой стороне "за готовность к переговорам по такому непростому вопросу". Речь шла о "Северном потоке - 2".

Киеву есть чего бояться: Берлин не разделил позицию Украины по "Северному потоку-2"

Президент Украины выразил уверенность, что сторонам в конечном итоге удастся достигнуть договоренностей, которые бы устроили сразу всех. Пока же, он сам признался, позиции Берлина и Киева по поводу строительства российского газопровода "Северный поток - 2" являются диаметрально противоположными.

Впрочем, несмотря на все попытки США, Польши и Украины помешать осуществлению такого масштабного проекта, строительство газопровода "Северный поток - 2" из России напрямую в Германию близится к завершению. Киеву есть чего бояться, ведь сразу после ввода "СП-2" в строй украинская газотранспортная система разом потеряет всякую актуальность.

Впрочем, Зеленский затронул и другую тему, в которой ему "повезло" чуть больше. Когда разговор зашел о снятии антироссийских санкций, а украинский президент, напомним, уже ранее призывал их расширить, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условие снятия эмбарго.

На пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским она назвала условие антироссийских санкций. По её словам, они могут быть сняты в случае прогресса в реализации Минских договорённостей.

"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", - отметила она.

Ранее, напомним, Зеленский уверял, что антироссийские санкции - это единственный инструмент давления.

Меркель тряслась, а Зеленский даже бровью не повел

Впрочем, пока Зеленский пытался нащупать точки хотя бы какого-нибудь понимания со стороны ФРГ, канцлеру Ангеле Меркель внезапно стало плохо. Причем практически в самом начале встречи. Канцлер буквально с трудом держалась на ногах, пока ждали гимны стран, ее затрясло.

Примечательно то, что пока Меркель пыталась справиться с внезапным приступом, Зеленский не поспешил сделать ничего. Он хоть и стоял к ней почти вплотную, но даже головы не повернул. Тем временем Меркель становилось все хуже: на кадрах видно, как ее сильно трясет, она то собирает руки в "замок" на поясе, то пытается опустить их.

Тележурналист Ольга Скабеева так прокомментировала неоднозначную ситуацию:

"Представьте, если бы он оборвал оркестр, повернулся к Ангеле Меркель, махнул своим, чтобы врач прибежал. Помог бы ей отойти в тень, предложил бы воды. Да его бы после этого на руках немцы носили. А мы бы подумали: какой молодец; человек, видно, приличный. Простейший шаг (было бы по-мужски и красиво). А он не смог догадаться".

Ничего этого не случилось. Возможно, Зеленский растерялся. Может быть, сам был не в себе. Комментариев не последовало.

Позже, уже на пресс-конференции, Зеленский заявил, что, мол, с ним Меркель нечего было бояться

"Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности", - заявил Зеленский.

Украина готова восстанавливать Донбасс и снимать блокаду?

В Германии Зеленский также встретился с председателем Бундестага ФРГ Вольфгангом Шойбле. Как сообщает пресс-служба украинского президента, он обсуждал вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и обмена пленными. В частности, он предложил обменивать пленных по формуле 10 х 10 или 15 х 15. И призвал немецких партнеров помогать восстанавливать регион, как только конфликт будет закончен. Так, он объявил, что украинская сторона уже готовит проект развития Донбасса.

"И здесь Европа может помочь, - цитирует Зеленского пресс-служба. - Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет".

А тем временем компания "Укрзалізниця" уже сейчас рассчитывает восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает портал Liga.net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года. В ней говорится, что Киев намерен снять запрет на поставки угля из ЛДНР. В этом случае объем перевозки топлива в регионы в 2021 году достигнет 40 процентов от показателей 2016 года. А еще украинская компания надеется на возобновление поставок железной руды и черных металлов. Но как это получится на практике - покажет время.

Пока Германия не готова удовлетворять требования неопытного президента

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников отметил, что сейчас власти Киева начинают чувствовать, что "раздражают своими просьбами" Европу.

По его мнению, Германия больше склоняется к сотрудничеству с Россией. А удовлетворять просьбы нового неопытного украинского президента, скорее всего, не входит в ее планы.

"Они рациональные люди, которые думают о себе и своей стране, - цитирует Калашникова телеканал "360". - Когда они хотят иметь дешевый газ и безопасность при его поставках, а им навязывают американцы под диктовку Украины совсем другие позиции, то это вызывает раздражение".