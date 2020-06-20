"Турки женили Зеленского на Вере Брежневой": Журналист показал ляп Hürriyet

Турецкое издание Hürriyet "поженило" Владимира Зеленского и популярную певицу Веру Брежневу. Вместо фото реальной жены Владимира Зеленского Елены на страницах газеты появился снимок поп-звезды, которая на самом деле замужем за продюсером Константином Меладзе. Этим фото авторы проиллюстрировали новость о том, что у супруги президента нашли COVID-19.

Забавный ляп заметили и опубликовали сразу несколько Телеграм-каналов - канал журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова и канал "Зрада чи перемога".

Автор последнего с юмором подписал фото: "Аааа!!! Турки женили Зеленского на Вере Брежневой! Крупное турецкое издание Нurriyet опубликовало статью о Елене Зеленской, которая заразилась коронавирусом. И проиллюстрировало это дело постером из фильма "8 лучших свиданий". Такое отношение к стране..."

А Дмитрий Смирнов подметил, что помимо "экранной жены" Зеленского на фото сопровождают "чужие дети". "Приукрашивают действительность", - тонко пошутил журналист, очевидно, имея в виду яркую внешность привлекательной блондинки Брежневой.



Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175 Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175



Фото: скриншот https://t.me/zradaperemoga Фото: скриншот https://t.me/zradaperemoga

Напомним, в 2016 году была выпущена в прокат российско-украинская комедийная "8 лучших свиданий", в которой Владимир Зеленский и Вера Брежнева действительно сыграли супружескую пару. Тогда депутат российской Думы от фракции КПРФ Сергей Обухов потребовал запретить показ фильма в России, "так как в нём снимался актёр Зеленский, известный своей активной критикой политики России в отношении Украины". Тем не менее фильм всё-таки был показан и даже стал довольно популярным в нашей стране.