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"Турки женили Зеленского на Вере Брежневой": Журналист показал ляп Hürriyet

20 июня 2020, 00:00  •  61 • В мире
Российский журналист показал забавный ляп турецкого издания Hürriyet в материале, посвящённом Владимиру Зеленскому. Новость о том, что у супруги президента Украины нашли коронавирус, турки проиллюстрировали снимком Зеленского с певицей Верой Брежневой, которую авторы приняли за супругу украинского лидера.
Турецкое издание Hürriyet "поженило" Владимира Зеленского и популярную певицу Веру Брежневу. Вместо фото реальной жены Владимира Зеленского Елены на страницах газеты появился снимок поп-звезды, которая на самом деле замужем за продюсером Константином Меладзе. Этим фото авторы проиллюстрировали новость о том, что у супруги президента нашли COVID-19.
Забавный ляп заметили и опубликовали сразу несколько Телеграм-каналов - канал журналиста кремлёвского пула Дмитрия Смирнова и канал "Зрада чи перемога".
Автор последнего с юмором подписал фото: "Аааа!!! Турки женили Зеленского на Вере Брежневой! Крупное турецкое издание Нurriyet опубликовало статью о Елене Зеленской, которая заразилась коронавирусом. И проиллюстрировало это дело постером из фильма "8 лучших свиданий". Такое отношение к стране..."
А Дмитрий Смирнов подметил, что помимо "экранной жены" Зеленского на фото сопровождают "чужие дети". "Приукрашивают действительность", - тонко пошутил журналист, очевидно, имея в виду яркую внешность привлекательной блондинки Брежневой.

Фото: скриншот https://t.me/dimsmirnov175

Фото: скриншот https://t.me/zradaperemoga
Напомним, в 2016 году была выпущена в прокат российско-украинская комедийная "8 лучших свиданий", в которой Владимир Зеленский и Вера Брежнева действительно сыграли супружескую пару. Тогда депутат российской Думы от фракции КПРФ Сергей Обухов потребовал запретить показ фильма в России, "так как в нём снимался актёр Зеленский, известный своей активной критикой политики России в отношении Украины". Тем не менее фильм всё-таки был показан и даже стал довольно популярным в нашей стране.

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