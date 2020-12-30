"Турки выбрали самое лучшее оружие": Коротченко объяснил, с чем связана истерика НАТО вокруг С-400

Так он прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о том, что находящиеся у Турции комплексы С-400 якобы угрожают натовским самолётам и не могут быть интегрированы в общую систему ПВО партнёров.

По словам Коротченко, Турции нет никакого смысла угрожать НАТО, поскольку она сама является членом этого военного союза, а самолётам ничего не грозит, так как в С-400 встроена натовская система распознавания.

Причина недовольства Запада кроется в том, что закупка Турцией комплексов С-400 - это фактическое признание превосходства российской техники над американской.

Это сильный удар по их репутации. Турки выбрали самое лучшее, что есть на мировом рынке вооружения. Система С-400 по всем показателям опережает американский аналог, поэтому такая истерика сейчас, - пояснил эксперт порталу Nation News.

Напомним, что за своё "своеволие" Турция уже поплатилась санкциями. В США был принят оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который, в частности, предусматривает введение ограничений против Анкары в связи с закупкой оружия у России.