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"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"

29 февраля 2020, 02:39  •  105 • Политика
Военкор Евгений Поддубный заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги". По словам корреспондента, который и сейчас находится в Сирии, "турки ещё те олени".
Военный корреспондент Евгений Поддубный в личном телеграм-канале "Поддубный" рассказал о ситуации в Сирии после попытки турецкого прорыва. Напомним, именно Поддубный в своём репортаже для телеканала "Россия 24" сказал, что турецкие инструкторы и боевики в Идлибе атаковали самолёты ВКС России. После выхода сюжета в эфире стало известно о масштабной операции террористов. А затем выяснилось, что среди террористов были и турки.
"Продолжаются ожесточённые бои в районе Серакиба. Турция использует средства РЭБ для подавления БПЛА (беспилотный летательный аппарат. - Ред.) в зоне, активно применяет РСЗО (реактивная система залпового огня. - Ред.) и артиллерию, - пишет сегодня Поддубный. - Использует 155 мм высокоточные артиллерийские системы. Бойцы САА (Сирийская арабская армия. - Ред.) несут потери в живой силе и технике".
Группы сил спецопераций (ССО) Турции действуют на линии фронта, говорит Поддубный. А под огнём оказываются все тактические соединения, бригады и подразделения. При этом главной бедой сирийской армии военкор назвал "катастрофическое нежелание рыть окопы и блиндажи". Как бы то ни было, пока "несмотря на все усилия турецкого генштаба, советников и боевиков ХТШ (коалиция группировок, возглавляемая боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра", организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.), перелом обеспечен не был".
Во второй части своего поста о событиях в Сирии Поддубный признался, что теперь готов говорить более эмоционально.
"Турецкие спецы не семи пядей во лбу, действуют по учебникам. Порой крайне топорно и откровенно непрофессионально. Реагируют медленно, даже медленней, нежели ВСУ (Вооруженные силы Украины. - Ред.), например. Короче, такая себе, давно не воевавшая, красиво упакованная армейка. Сирийские парни героически терпят артиллерийские налёты, умирают, злятся, но... всё равно смотрят на лопату как на предмет проклятый и даже опасный. Единственное, на что у них хватает сил, - насыпать вал вокруг позиции. Который, как известно, от арты не спасает. Стоят и гибнут, гибнут и стоят. Жалко очень парней. И тут даже командиры ни при чём. Просто такая особенность".
Говоря о плохой подготовке турецких военных, Поддубный добавил:
"А турки те ещё олени, гуляют по Идлибу мелкими группами по 50 машин в колонне. Очень самоуверенно гуляют, на грани слабоумия. Без отваги", - подчеркнул военкор.
О событиях последних суток и позиции России Царьград рассказывает здесь.

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