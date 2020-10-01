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"Турки - это пушечное мясо": Жириновский рассказал, кому выгодно турецкое вторжение в Карабах
01 октября 2020, 17:00 • 140 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кому больше всего выгодно турецкое вторжение в Нагорный Карабах. По его словам, турки для этой силы - всего лишь пушечное мясо.
По его словам, Турция одержима идеей восстановления Османской империи, поэтому она встревает в различные конфликты в надежде усилить своё влияние. Жириновский уверен, что эта затея обречена на провал, а главным выгодополучателем турецкого вторжения окажется не Анкара, а Запад, который старается максимально увеличить число очагов нестабильности вокруг России.
Лидер ЛДПР полагает, что, если не остановить Турцию, она пойдёт дальше - в Туркмению, Узбекистан, вплоть до афганской границы. И тогда заполыхает вся Средняя Азия.
Напомним, что Турция открыто поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией, который вспыхнул с новой силой в Нагорном Карабахе. Ереван даже заявлял о турецком истребителе, который сбил армянский штурмовик, прикрывая азербайджанскую авиацию, однако и Баку, и Анкара эту информацию опровергают.
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