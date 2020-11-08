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"Турецкий султан" разбушевался? Раскрыты детали беседы Путина и Эрдогана. У Анкары своя версия

08 ноября 2020, 17:20  •  262 • Политика
Раскрыты детали беседы Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по ситуации в Нагорном Карабахе. В Кремле сообщили, что стороны подтвердили общую решимость поспособствовать разрешению кризиса на юге Кавказа мирным способом. У Анкары, однако, своя версия. Согласно ей, "турецкий султан" чуть ли не разбушевался, говоря об Армении.
В пресс-службе Кремля рассказали об итогах телефонной беседы президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Переговоры состоялись 7 ноября. В ходе разговора главы государств обсуждали карабахский конфликт. Российский лидер, в частности, передал собеседнику суть консультаций с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
В рамках переговоров Москва и Анкара подтвердили общую решимость поспособствовать разрешению кризиса на юге Кавказа мирным способом.
Между тем, по данным аппарата лидера Турции, Эрдоган прямо сказал российскому коллеге, что Армении следует покинуть "оккупированные районы, являющиеся частью Азербайджана".
Утверждается, что турецкий лидер назвал Ереван противником переговорного процесса и призвал заставить армянское руководство вести адекватный мирный диалог.

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