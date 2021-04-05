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"Турецкий поток" вызвал панику у Киева: Четвёртая страна получит газ в обход Украины

05 апреля 2021, 09:55  •  195 • Политика
Запущенный в прошлом году газопровод "Турецкий поток" продолжает вызывать панику у представителей Украины. По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, уже четвёртая страна начнёт получать газ, обходясь без Украины.
Приведя в пример последствия "Турецкого потока" для Украины, Макогон призвал власти страны воспрепятствовать запуску "Северного потока - 2".
"Транзит газа по Украине - это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", - написал он на своей странице в Facebook.
Макогон указал на то, что "после запуска "Турецкого потока" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешёл из Украины на новые газопроводы". При этом он добавил, что с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток". Он также не исключил, что в дальнейшем транзит и через Венгрию станет обходиться без Украины.
"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно", - подчеркнул он.

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