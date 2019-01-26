"Турецкий поток" лишит Украину шансов на сохранение газового транзита России – эксперт

Газопровод "Турецкий поток" представляет большую опасность для Киева, чем "Северный поток - 2", поскольку после запуска магистрали Украина окончательно потеряет транзит российского газа. Об этом пишет журнал "Новое время" по сведениям Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при кабмине Украины.

По словам Гирмана, "Северный поток - 2" не может доставлять газ покупателям в Южной Европе, что оставляет за Украиной шансы сохранить основную часть газового транзита. Однако в случае запуска всей цепочки "Турецкого потока" российский газ начнет поставляться во Францию, Италию и балканские страны, отмечает он.

При этом, как сообщил советник, в случае со строительством "Северного потока - 2" интересы его противников Украины и США совпали, однако в случае с "Турецким потоком" подобного не наблюдается.