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"Тупой…": Байден вышел из себя после вопроса журналиста об инфляции в США
25 января 2022, 05:15 • 115 • Политика
Североамериканский лидер Джо Байден скатился до оскорблений журналиста Fox News, который посмел спросить президента об инфляции в стране.
Пресс-конференция Байдена уже подходила к концу, когда один из репортёров выкрикнул вопрос об инфляции. "Больше инфляции…" - презрительно протянул президент США и покачал головой. Не в силах сдержать раздражение, американский лидер выругался.
Трансляцию брифинга вела американская сеть кабельного телевидения C-SPAN. На записи слышно, как американский лидер обозвал представителя прессы "тупым сукиным сыном", забыв, что микрофон по-прежнему работает.
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