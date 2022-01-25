"Тупой…": Байден вышел из себя после вопроса журналиста об инфляции в США

Североамериканский лидер Джо Байден скатился до оскорблений журналиста Fox News, который посмел спросить президента об инфляции в стране.

Пресс-конференция Байдена уже подходила к концу, когда один из репортёров выкрикнул вопрос об инфляции. "Больше инфляции…" - презрительно протянул президент США и покачал головой. Не в силах сдержать раздражение, американский лидер выругался.

Трансляцию брифинга вела американская сеть кабельного телевидения C-SPAN. На записи слышно, как американский лидер обозвал представителя прессы "тупым сукиным сыном", забыв, что микрофон по-прежнему работает.