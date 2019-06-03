"Тупость" исполнителей: Почему Путину нельзя верить Трампу по ситуации в Сирии

Израильская и американская стороны могут предложить Москве новый компромисс по Сирии. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на информированные источники.

Речь идёт запланированном на июнь трехстороннем саммите в Иерусалиме, в котором примут участие советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаба.

Согласно предварительным данным, стороны обсудят новую дорожную карту по региону. В частности, американская сторона может снять с Дамаска санкции, если Москва выступит против усиления иранской стороны в Сирии. Инициатор сделки не называется.

Реакция России

На слухи уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которые назвал озвученную информацию недостоверной.

"Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство", - пояснил он.

Несмотря на это, публикация в СМИ стала поводом для дискуссий. В частности, член Совета Федерации Франц Клинцевич увидел в ситуации положительный момент: Вашингтон готов признать позитивную ролью Москвы при решении конфликтов на Ближнем Востоке. Но в то же время Штаты пытаются упростить проблему, сведя ее к действиям Ирана, хотя она имеет многослойный характер.

"Ее решение будет во многом зависеть от способности США переосмыслить свою роль в этом регионе", - заявил он в интервью Regnum.

В свою очередь, публицист Армен Гаспарян напомнил, что Сирия по-прежнему является независимым государством, которое вольно самостоятельно определять свою политическую линию. При этом сейчас складывается ситуация, когда Тегеран бесит Белый дом в разы больше, чем Дамаск.

Но попытки противодействии Ирану обречены на провал из-за "тупости" исполнителей из Саудовской Аравии. Не стоит забывать и о том, что Иран также является независимому государством.

"Еще один момент - а какова гарантия? Ну даже гипотетически допуская, что мы соглашаемся на предложение Соединенных Штатов, какая гарантия исполнения обязательств со стороны США? Мы через это много раз проходили, наши западные как бы партнеры очень любят взятые на себя обязательства не исполнять", - рассказал он ФАН.

А можно ли верить господину Трампу?

Опасения Армена Гаспарян небезосновательны, что доказывают последние действия президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Москвы прекратить обстрелы провинции Идлиб, где сконцентрированы незаконные вооруженные бандформирования. Не секрет, что в последнее время террористы пытаются превратить в руины российскую военную базу в Хмелимыми, окопавшись именно в этой провинции.

Однако пока атаки удавалось не только отражать, но и давать сдачи. И именно это не нравится Трампу, который оперирует непроверенными данными в очередной раз.

"Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран сильно бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих мирных жителей. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь", - написал он в Twitter.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 июня 2019 г.

Это далеко не первый раз, когда американский лидер демонстрирует свою недальновидность. Похожий инцидент произошел в 2018 году, когда на завершающем этапе переговоров по сдаче Думы спонсируемые Западом (только в марте 2019 года Вашингтон потребовал выделить пять миллионов долларов) группировка "Белые каски" организовала фейковую химатаку.

Результат - международная коалиция нанесла ракетный удар по САР. Спустя год западные СМИ вынуждены признать, что "Каски" далеко не белые и пушистые, а в ООН был обнародован доклад об их сомнительной деятельности.

Трампу также можно напомнить и о Ракке, которая из-за "освободительных действий" в 2017 году Вашингтона и его союзников по-прежнему лежит в руинах. По оценкам правозащитников, которые озвучил МИД России, в данном районе погибли 1,5 тысячи человек.

Эксперты указывают и на другие ляпы. Дело в том, что иранская сторона не использует авиацию в Сирии.

Как отметил первый зампред комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин, обвинения, не имеющие документальных доказательств, демонстрируют поверхностное отношение к вопросам международной политики. И если даже существует улики, то их должно озвучивать профильное ведомства - МИД или Минобороны.

"Делается официальное заявление, демонстрируется определенное фотоснимки спутниковые, соответствующие переговоры, соответствующие документы, показания свидетелей", - объяснил Шерин РИА Новости.

В таких условиях любое предложение США по вопросу урегулирования конфликта в Сирии российская сторона должна воспринимать со скепсисом. В противном случае последствия могут быть плачевными для Дамаска и региональных интересов Москвы.