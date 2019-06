"Тупость" исполнителей: Почему Путину нельзя верить Трампу по ситуации в Сирии

Израильская и американская стороны могут предложить Москве новый компромисс по Сирии. Об этом сообщает издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на информированные источники.

Речь идёт запланированном на июнь трехстороннем саммите в Иерусалиме, в котором примут участие советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен-Шаба.

Согласно предварительным данным, стороны обсудят новую дорожную карту по региону. В частности, американская сторона может снять с Дамаска санкции, если Москва выступит против усиления иранской стороны в Сирии. Инициатор сделки не называется.

На слухи уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которые назвал озвученную информацию недостоверной.

"Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство", - пояснил он.

Несмотря на это, публикация в СМИ стала поводом для дискуссий. В частности, член Совета Федерации Франц Клинцевич увидел в ситуации положительный момент: Вашингтон готов признать позитивную ролью Москвы при решении конфликтов на Ближнем Востоке. Но в то же время Штаты пытаются упростить проблему, сведя ее к действиям Ирана, хотя она имеет многослойный характер.

"Ее решение будет во многом зависеть от способности США переосмыслить свою роль в этом регионе", - заявил он в интервью Regnum.

В свою очередь, публицист Армен Гаспарян напомнил, что Сирия по-прежнему является независимым государством, которое вольно самостоятельно определять свою политическую линию. При этом сейчас складывается ситуация, когда Тегеран бесит Белый дом в разы больше, чем Дамаск.

Но попытки противодействии Ирану обречены на провал из-за "тупости" исполнителей из Саудовской Аравии. Не стоит забывать и о том, что Иран также является независимому государством.

"Еще один момент - а какова гарантия? Ну даже гипотетически допуская, что мы соглашаемся на предложение Соединенных Штатов, какая гарантия исполнения обязательств со стороны США? Мы через это много раз проходили, наши западные как бы партнеры очень любят взятые на себя обязательства не исполнять", - рассказал он ФАН.

Опасения Армена Гаспарян небезосновательны, что доказывают последние действия президента США Дональда Трампа, потребовавшего от Москвы прекратить обстрелы провинции Идлиб, где сконцентрированы незаконные вооруженные бандформирования. Не секрет, что в последнее время террористы пытаются превратить в руины российскую военную базу в Хмелимыми, окопавшись именно в этой провинции.

Однако пока атаки удавалось не только отражать, но и давать сдачи. И именно это не нравится Трампу, который оперирует непроверенными данными в очередной раз.

"Слышал, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран сильно бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих мирных жителей. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь", - написал он в Twitter.

Hearing word that Russia, Syria and, to a lesser extent, Iran, are bombing the hell out of Idlib Province in Syria, and indiscriminately killing many innocent civilians. The World is watching this butchery. What is the purpose, what will it get you? STOP!