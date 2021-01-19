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"Тупая вата" против "навальнят": Одно сообщение перессорило группу поддержки "берлинского пациента"

19 января 2021, 20:00  •  338 • Политика
Фанаты Навального в соцсетях попытались доказать, что они не школьники, но это только перессорило "группу поддержки" оппозиционера.
После "торжественной встречи" Алексея Навального в аэропорту его фанаты отправились в соцсети доказывать, что вовсе-то они не школьники и за акцию им никто не платил. В итоге получилось сделать только хуже.
Один из апологетов "берлинского пациента" гордо заявил в Twitter, что он не школьник, а самый настоящий бизнесмен. И не просто бизнесмен, а бизнесмен с миллионным оборотом и квартирой в Москве.
Я ездил встречать Алексея, и мне не заплатили за это ни одной гривны,
- написал @thelastoppo в Twitter.
Тупая вата в комментах думает, что автор спалился. А что, по их мнению, украинец не может иметь многомиллионный бизнес и квартиру в центре Москвы? Алло! У меня тоже квартира в Москве. Сдаю её людям, чтоб оплатить коммуналку у себя в Херсоне,
- попытался оправдать "соратника" @EnsoKotik и выдал себя.
Виллу в Швейцарии забыл упомянуть, вата негодуэ,
- троллят в комментариях.
Остроты добавляет тот факт, что оригинальное сообщение было отправлено с пародийного аккаунта. Это прямо указано в описании. Однако "навальнята" приняли сообщение за чистую монету и начали защищать "украинца-миллионера", выставив себя на посмешище.
Фото: скриншот Twitter/@thelastoppo

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