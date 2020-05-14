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"Туда раньше ходили с детьми гулять": Во Львове завалили мусором наследие Евро-2012

14 мая 2020, 17:55  •  91 • В мире
Стадион "Арена Львов" торжественно открыли в 2011 году. Позднее там проводились матчи чемпионата Европы по футболу, а теперь наследие Евро-2012 забросали мусором. "Туда раньше ходили с детьми гулять", - с сожалением вспоминают местные жители.
Стихийная свалка образовалась не на самом стадионе, а на территории вокруг него - буквально в сотне метров. Между "Арена Львов" и автовокзалом появилось много новостроек. Хозяева квартир делают ремонты, а мусор вывозят куда придётся, облюбовав пустырь возле стадиона.
"Туда в поля раньше ходили с детьми гулять. Теперь нет такой возможности", - рассказал "Газете.ua" живущий неподалёку от спортивного объекта мужчина.
Другой мужчина, житель частного сектора, сообщил, что сильный ветер разносит мусор по округе. Ограждение из сетки на участке покрывается полиэтиленовыми пакетами. Он добавил, что возле стадиона хлам сваливают уже с грузовых автомобилей. Дети этого района стали чаще подхватывать кишечные инфекции.
Директор отдела жилищно-коммунального хозяйства Солонковской ОТГ Олег Копач объяснил, что контролировать эту площадь трудно. Она принадлежит городу, но уборку там не делают. Перед праздниками приходится браться за лопаты местным жителям. В последний раз убирали перед Пасхой.
Стадион "Арена Львов" перестал использоваться для больших футбольных мероприятий почти сразу после завершения Евро-2012. Осенью того же года местная команда вернулась на свою старую базу - стадион "Украина". Аренда "Арены Львов" оказалась ей не по карману.

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