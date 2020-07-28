"Туда надо тогда чеченцев везти": Макаревич о "битых полицией" на митингах в Хабаровске и Москве

Музыкант Андрей Макаревич дал большое интервью радиостанции "Эхо Москвы". Макаревич высказался о митингах, которые прошли в Хабаровском крае. Он ответил на провокационный вопрос журналистки, почему "их там не метелят, как в Москве".

"В Хабаровске 600 тысяч жителей. Когда в Хабаровске выходят 20 тысяч, это каждый 30-й", - заявила журналистка.

Андрей Макаревич присоединился к ней и объяснил, что это "эффект небольшого города". Он считает, что митинги в Хабаровске проходят спокойнее из-за того, что люди друг друга знают.

"Когда все-таки большая часть населения друг друга знает. Мы этого милиционера знаем. Это Коля из соседнего квартала. Людка у него жена. Как же он будет дубинками своих метелить? Туда надо тогда чеченцев везти или из других регионов. Везти далеко, это уже интервенция, как бы не было хуже", - пришёл к неожиданному выводу Макаревич.

Напомним, что ранее в Кремле дали свою оценку ситуации в Хабаровске. Там отметили, что обстановка "успокаивается". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков однозначно ответил на вопрос о ручном управлении. Он заявил, что Дегтярёв руководит ситуацией, а президент Владимир Путин лишь наблюдает за обстановкой.

"Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это", - отметил Дмитрий Песков.

При этом, по мнению официального представителя Кремля, ситуация в регионе постепенно успокаивается. Песков подчеркнул, что в оценке власти руководствуются официальными цифрами, которые предоставляют в мэрии и МВД.