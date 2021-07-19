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"Туда меня ещё не сватали": Поклонская ответила на "секретный инсайд"

19 июля 2021, 14:45  •  51 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своём Telegram-канале ответила на "секретный инсайд" о новой должности. "Туда меня ещё не сватали", - написала она, дополнив сообщение улыбающимся смайлом.
Таким образом она прокомментировала сообщение Telegram-канала "Октагон. Крым", сославшегося на собственный источник, якобы сообщивший о том, что Поклонская займёт кресло министра экологии и природных ресурсов Крыма. Отмечается, что якобы именно так она "выполнит своё обещание вернуться к работе в Крыму в форме".
Напомним, в конце мая стало известно, что Наталья Поклонская не будет участвовать в выборах в Госдуму. Она намекнула тогда, что ей предложили новую должность, которая предполагает ношение мундира, но больше ничего не рассказала.
Одним из предположений, какую должность может занять Поклонская, стало предположение о её возвращении на должность прокурора Крыма. В свою очередь сама Поклонская в ответ на это отметила, что готова принять предложение, если оно поступит. Она добавила, что у неё прекрасные отношения с руководством Крыма, а потому проблем во взаимодействии никаких нет.

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