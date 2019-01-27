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"Туалетную бумагу прочь!": Немка призвала экономить и обходиться водой

27 января 2019, 17:54  •  138 • В мире
Немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung под заголовком "Туалетную бумагу прочь!", предложила задуматься над альтернативой для нее. В частности, немка призвала позаботиться об экологии, экономить и обходиться водой.
Одна из журналистов Германии предложила собственное решение экологической проблемы. Немка призвала экономить на туалетной бумаге и обходиться водой в качестве альтернативного решения для соблюдения личной гигиены.
В своей статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung под заголовком "Туалетную бумагу прочь!", Лара Тиде объяснила, что среднестатистическая немецкая семья тратит в год 93 рулона туалетной бумаги.
"Многие говорят, что это - неизбежно, отмечает журналистка. - Я считаю, что это зло".
И надеется, что использование туалетной бумаги вскоре отменят. Автор статьи поясняет, что сегодня часто для создания бумаги используют не макулатуру, не переработанный материал, а древесину.
В качестве альтернативного варианта для сохранения природы и экологии Тиде предлагает перейти на подмывание водой. А тем, кто считает такой способ более затратным, объясняет, что и при производстве туалетной бумаги используется вода. Так что ее инициатива все же более экономичная.

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