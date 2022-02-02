"Цветочки" и "ягодки". Пронько о трагичной сказке для России

Официальная статистика снова фиксирует стабилизацию инфляции в России. Однако даже чиновники из Минфина и ЦБ вынуждены признать, что нас ещё ожидает пик роста цен. То, что мы наблюдали ранее, это "цветочки", как оказалось, "ягодки" ещё впереди.

Весь минувший год нам рассказывали "сказки" про инфляцию чуть менее 9%. Однако, по данным исследовательского холдинга "Ромир", она, как минимум в два раза больше в реальности. При этом по отдельным, как правило, самым популярным среди потребителей товарам этот рост больше в три, а то и четыре раза от показателей официальной статистики.

"Продовольственная инфляция, безусловно, одна из крупнейших социальных проблем нашей страны, и понятно, что та индексация пенсий, которую получили пожилые люди и люди с невысокими доходами, совершенно не покрывает продовольственной инфляции, которая у нас точно больше 10 процентов, по некоторым позициям превышает 20, некоторые 30 процентов, – подчеркнул в беседе с нами директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. – И для того чтобы справиться с инфляцией по каждому из этих направлений, нужны специальные меры, которые заточены под конкретную группу продуктов. Необходимо, чтобы правительство поняло, какие факторы влияют на каждый из видов продовольственной инфляции и приняло свои собственные меры, заточенные на то, чтобы в данном сегменте, каждом конкретном, цены не росли. И это могут быть, как я уже сказал, либо регуляторные меры, либо инвестиции в создание тех мощностей, ну, например, мощностей по хранению продуктов, которых у нас просто элементарно не хватает".

В отличие от Росстата, который оценивает месячную инфляцию по так называемой условной корзине – от картошки и памперсов до рытья могил и производства гробов, – индекс-дефлятор "Ромира" сформирован на основе 15 миллионов реальных покупок, которые были совершены реальными российскими семьями. И эти показатели отличаются в разы. По мнению экспертов, это итог внедрения криминала между производителями и потребителями.

"Я считаю, что сегодня взаимоотношения, которые существуют между производством и посредниками, носят криминальный характер, – прямо заявила в беседе с "Первым русским" Эльвира Агурбаш. – Уверена, эти нарушения необходимо предотвратить, потому что сегодня вы не можете регулировать наценки. Потому что сегодня рыночные отношения существуют лишь якобы, и вы не вправе диктовать условия крупным игрокам, ибо сегодня розничный рынок в принципе в руках крупных игроков. У нас сделали самое страшное в экономике: крупные игроки имеют монополию на закупку товаров в промышленных объёмах. Потому что малый бизнес уничтожен, и он не может обеспечить, как раньше, 80% сбыта промышленным предприятиям. Так вот, торговые сети имеют монополию на закупку в таких объёмах, что сами диктуют условия. И имеют монополию на передачу этих товаров огромному количеству нашего населения. То есть в одних руках сосредоточена продовольственная безопасность страны".

Хуже, чем в России, ситуации с инфляцией в Аргентине (50,9%) и Турции (36,1%). Накопленным итогом, по мнению аналитиков, за минувшие три года потребительская корзина среднего домохозяйства в России стала дороже на 35%. Причина – взрывной скачок инфляции на базовые продукты питания.

"На самом деле это достаточно непростая задача, и она должна решаться с помощью государства. С учётом того, что рост цен отражает инфляционные процессы, запущенные в мире. Конечно же, это давит на цены во всём мире. Соответственно, только государство может вмешаться в этот процесс путём непосредственного субсидирования производителей либо формирования госзаказа на определённые категории товара, либо на какую-то целевую поддержку, например, социально незащищённых слоёв населения. Таким образом можно демпфировать какие-то издержки, возникающие именно у тех слоёв населения, которые нужно было бы поддержать, – подчеркнул председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов. – То есть это немножко другая модель. Не сдерживание цен, а поддержка того населения, которое можно поддержать. Но если мы говорим именно про сдерживание цен, то это только прямое финансовое участие в формировании некоего госзаказа, в формировании некоего объёма товара и договорённости непосредственно с производителем на уровне государства и производителя".

Что с того?

Все всё понимают, но за этот банкет, а точнее, за "сказки от Эльвиры" расплачивается наш потребитель. Ценны растут и не собираются останавливаться. В нашей новейшей истории уже были подобные ситуации, но росли и доходы у населения. Сейчас подобного роста нет. Цифры официальной статистики – это цифры, когда совмещаются доходы Миллера, Костина, Абрамовича с зарплатой младшего медперсонала. Первые едят мясо, вторые – капусту, а вместе они едят голубцы. В этой "шутке" вся суть происходящего в нашей стране.

Без роста зарплат, без повышения уровня благосостояния граждан инфляция так и будет обнулять содержимое кошельков русских домохозяйств. Для начала надо прекратить лгать и манипулировать цифрами. А дальше – сложная, кропотливая работа. Хотя о чём я? Большие сомнения, что те, кто отвечает за экономику и финансы в России, способны на это.