"ЦРУ прекрасно ответило": Трамп поделился своими соображениями по поводу "ценного шпиона" из России

Напомним: ранее американский телеканал со ссылкой на свои источники в разведке сообщил, что якобы еще в 2017 году из России спешно вывезли некоего тайного агента. Он будто бы работал в правительстве России и благодаря этому имел доступ к секретам Кремля.

Поводом для его изъятия стала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа. В спецслужбах, утверждают журналисты, опасались, что Трамп передаст России информацию, которая послужит разоблачению их осведомителя.

Однако сам Трамп, комментируя для прессы сюжет CNN, напомнил о том, то сказали в ЦРУ. Там ранее опровергли данные о своем осведомителе в Кремле. Репортаж телеканала они назвали неверным, а их слова о небрежном обращении президента с секретной информацией – спекуляциями.

"ЦРУ прекрасно ответило", - добавил сам Трамп, отметив, что о подобной спецоперации он никогда не слышал и ничего о таковой не знает, передает ТАСС.