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"ЦРУ прекрасно ответило": Трамп поделился своими соображениями по поводу "ценного шпиона" из России
10 сентября 2019, 02:54 • 77 • Политика
Президент США Дональд Трамп поделился своими соображениями по поводу репортажа CNN, посвященного якобы вывезенному из России "ценному шпиону", работавшему в правительстве РФ. "ЦРУ прекрасно ответило", - заявил Трамп, поддержав версию о том, что журналисты солгали.
Напомним: ранее американский телеканал со ссылкой на свои источники в разведке сообщил, что якобы еще в 2017 году из России спешно вывезли некоего тайного агента. Он будто бы работал в правительстве России и благодаря этому имел доступ к секретам Кремля.
Поводом для его изъятия стала встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа. В спецслужбах, утверждают журналисты, опасались, что Трамп передаст России информацию, которая послужит разоблачению их осведомителя.
Однако сам Трамп, комментируя для прессы сюжет CNN, напомнил о том, то сказали в ЦРУ. Там ранее опровергли данные о своем осведомителе в Кремле. Репортаж телеканала они назвали неверным, а их слова о небрежном обращении президента с секретной информацией – спекуляциями.
"ЦРУ прекрасно ответило", - добавил сам Трамп, отметив, что о подобной спецоперации он никогда не слышал и ничего о таковой не знает, передает ТАСС.
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