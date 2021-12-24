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"Циркон" ударил залпом. Полковник запаса намекнул: "Это значит только одно"

24 декабря 2021, 20:30  •  317 • Политика
Путин сообщил о безупречном залповом пуске гиперзвуковых ракет "Циркон". "Это означает, что, фактически, испытания уже завершены и проверяется возможность реальной боевой работы этой ракеты в условиях, когда надо организовать групповой или массированный удар", - объяснил военный эксперт.
Утром 24 декабря были проведены успешные испытания гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщил президент России Владимир Путин. Залп новейшего оружия России прокомментировал военный эксперт и полковник запаса Виктор Мураховский.
Он указал, что гиперзвуковая ракета "Циркон" уникальна тем, что она движется с высокой скоростью и при этом на траектории может осуществлять противозенитные манёвры и с высокой точностью поражать цели, причём как морские, так и наземные. Речь идёт о надводных кораблях и различных наземных объектах.
А сегодня была продемонстрирована возможность залпового пуска. Это означает, что, фактически, испытания уже завершены и проверяется возможность реальной боевой работы этой ракеты в условиях, когда надо организовать групповой или массированный удар,
- объяснил Виктор Мураховский в беседе с Царьградом.
Напомним, что испытания прошли на фоне нагнетания Западом ситуации вокруг Украины и России. При этом Москва представила Вашингтону и Брюсселю проект договора о гарантиях безопасности. Однако США и НАТО взяли паузу перед обсуждением предложения России.

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