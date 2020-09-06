"Циркон" на испытаниях в Арктике пытались выследить: "Морской волк" притаился близ Норвегии

В конце августа источники в ОПК сообщили о намерении провести испытания перспективной российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Предполагалось, что тестовые пуски пройдут сразу по двум мишеням с борта фрегата Северного флота. Деталей о проведении военных испытаний немного. Сообщалось, что пуски пройдут с 3 по 8 сентября, вероятно, с борта "Адмирала Горшкова", сообщал EADaily.

Примечательно, что в преддверии испытаний у берегов Норвегии появился американский "Морской волк". В конце августа секретная подводная лодка USS Seawolf прибыла в норвежский Тромсё.

Кроме того, за день до появления Seawolf в Норвегии шесть ядерных бомбардировщиков B-52H Stratofortress приземлились в Соединённом Королевстве для краткосрочного развертывания. Как сообщал американский портал The Drive, все это выглядело как сигнал, направленный Москве.

По версии издания "Авиа.про", усиление иностранного контингента перед российскими военными испытаниями "Циркона" наводит на мысли, что американцы не только пытались выследить гиперзвуковую ракету, но и даже украсть её.

Косвенно это предположение подтверждает и The Drive. Хотя подводные лодки по своей сути являются платформами для сбора разведданных, они могут также выполнять более специализированные задачи в рамках своей миссии.