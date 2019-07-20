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"Цирк на государственном уровне": Министр попросил Зеленского "не позориться" указами о дорогах

20 июля 2019, 09:24  •  102 • Политика
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, который достался нынешнему президенту страны "в наследство" от Петра Порошенко, попросил Владимира Зеленского "не позориться" указами о ремонте дорог. "Цирк на государственном уровне", - расценил он документ с параметрами финансирования.
Владимир Омелян, имущество которого было арестовано из-за подозрения в коррупции и незаконных доходах на 1,5 млн гривен, назвал "цирком" указ Владимира Зеленского, подписанный после совещания по дорожной инфраструктуре.
"Я не знаю, где господин президент берёт свою аналитику, но по сообщению на сайте президента необходимо 150 млрд гривен (5,8 млрд долларов) для ремонта 24 тысяч основных автомагистралей. Получается 6,25 млн гривен за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий! А теперь спросим у украинских автодорожных компаний, даже не у более дорогих из ЕС, готовы ли они делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток?" - пишет министр на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, объем финансирования не только занижен втрое, нереальным является и требование выполнить ремонт автодорог за три года.
"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?" - спрашивает бывший соратник Петра Порошенко.
"Не морочьте голову и не позорьтесь", - призвал он новые украинские власти.
Фото: фейсбук/Владимир Омелян

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