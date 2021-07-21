"Цирк без коней": Тихановская и США отрабатывают повторение минского сценария в России - эксперт

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская и власти США отрабатывают повторение минского сценария в России. "Цирк без коней", - говорят эксперты.

Такое мнение озвучил политолог Сергей Михеев, комментируя недавний визит Тихановской в Вашингтон. Последняя попросила ввести санкции против родной страны и пообещала "решительные шаги" в отношении "режима".

Михеев, выступая в программе "Соловьёв LIVE", предположил, что США на примере Тихановской отрабатывают модель взаимодействия с "параллельным правительством", готовясь к парламентским выборам в России. Он назвал подобный формат "цирком без коней".

Утверждается, что якобы Тихановская и Госдеп будут общаться с параллельными властями. Подобное может случиться и с Россией: в ЕС предложили обсудить возможность непризнания парламентских выборов, - цитирует эксперта портал "Народные новости".

Михеев обратил внимание, что разговоры о возможном непризнании начались ещё до самих выборов. Он не исключает, что Запад начнёт формировать "параллельное правительство" России где-нибудь в Литве, где ранее уже осела Тихановская.

Напомним, что Светлана Тихановская проиграла на президентских выборах в Белоруссии в прошлом году, после чего сбежала в Прибалтику и сама себя объявила президентом. С тех пор она организует из-за рубежа массовые протесты в родной стране и требует от лидеров западных стран введения санкций против белорусских чиновников.