"Цинизм Навального и Ко даже не скрывается": Депутат предупредил о провокациях и "махаче" 31 января

Ранее штаб Навального распространил информацию, что ждёт желающих участвовать в несанкционированном мероприятии 31 января на Старой и Лубянской площадях. Царьград писал, что в одной точке сбора находится здание ФСБ, в другой - здание администрации президента России.

Эти данные позволили Вячеславу Лысакову сделать вывод о подготовке масштабной провокации. Он привёл цитату авторов Telegram-канала "Новая искренность", которые написали: "Вангуем, что на выходных будет бойня".

По мнению Лысакова, оппозиционеры пытаются провести некую спецоперацию "Свалить Путина". Она должна привести к эскалации конфликта, однако жители России постарше считают Лубянку "сакрально-опасным местом", пишет депутат. Люди туда вряд ли захотят идти.

Для молодёжи же "махач" на Лубянке выглядит как некая проверка на "слабо". Разумеется, такая перспектива заинтересует "далеко не самых законопослушных".

"При этом цинизм "дорожной карты" Навального и Ко даже не скрывается. Зазывать людей к режимному объекту для протестной акции - это значит открыто рассчитывать на силовой ответ, подставляя участников под высокие риски получения и травм, и сроков", - предупредил Вячеслав Лысаков в своём Telegram-канале "ДУМАем".

Он не сомневается, что на 31 января заготовлены провокации.