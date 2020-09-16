"Цинизм и полное отсутствие нравственности": Кадыров о парнях, мывших ноги в православном источнике

Пятеро молодых людей помыли ботинки в святом источнике и сняли об этом ролик, который вызвал широкий резонанс в Сети. Произошедшее прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Произошедшее - не просто цинизм, а полное отсутствие нравственности у участников инцидента, - оценил он инцидент.

Глава Чечни подчеркнул, что происходящее в ролике не может оставить равнодушным никого из верующих. При этом он посетовал, что СМИ поспешили окрестить устроивших мытьё ног парней чеченцами, хотя проверка показала, что никто из уроженцев региона не причастен к позорному инциденту.

Тем не менее Кадыров отметил, что, по большому счёту, не имеет значения, из Чечни были молодые люди или откуда-то ещё. Он выразил мнение, что любой нарушитель порядка или закона автоматически действует против собственного народа, а значит, не может считаться его представителем.