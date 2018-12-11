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"Цинизм и кощунство": Тимошенко обвинила действующую власть на Украине в преступлении против народа

11 декабря 2018, 10:39  •  249 • Политика
Украинские власти совершили преступление против своего народа и страны, заявив, что коррупцию невозможно победить. Об этом депутат Верховной рады Юлия Тимошенко написала в своем Facebook, отметив, что это "цинизм и кощунство".
"Все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а сама и является ею, - написала Тимошенко. - Это и есть тотальная и абсолютная коррупция".
Она отметила, что у нынешней украинской власти нет никакого желания бороться с коррупцией.
"Мне надоело слушать от политиков, что коррупцию невозможно побороть", - отмечает политик. И добавляет, что это вообще "цинизм и кощунство". Также она говорит, что это и есть "преступление против собственного народа".
Напомним, ранее члены украинского парламента призвали Тимошенко во время публичных дебатов ответить на обвинения в коррупции и злоупотреблении властью. Многих интересовал вопрос, почему Тимошенко "не задекларировала свои средства".
Напомним, что президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Выступая активно против цен на газ, Тимошенко удается поднимать свой рейтинг. Согласно последнему социологическому исследованию, ее готовы поддержать 17% украинцев, в то время как Порошенко — только 10%.

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