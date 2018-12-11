"Цинизм и кощунство": Тимошенко обвинила действующую власть на Украине в преступлении против народа

Украинские власти совершили преступление против своего народа и страны, заявив, что коррупцию невозможно победить. Об этом депутат Верховной рады Юлия Тимошенко написала в своем Facebook, отметив, что это "цинизм и кощунство".

"Все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а сама и является ею, - написала Тимошенко. - Это и есть тотальная и абсолютная коррупция".

Она отметила, что у нынешней украинской власти нет никакого желания бороться с коррупцией.

" Мне надоело слушать от политиков, что коррупцию невозможно побороть", - отмечает политик. И добавляет, что это вообще " цинизм и кощунство". Также она говорит, что это и есть "п реступление против собственного народа".

Н апомним, ранее члены украинского парламента призвали Тимошенко во время публичных дебатов ответить на обвинения в коррупции и злоупотреблении властью. Многих интересовал вопрос, почему Тимошенко "не задекларирова ла свои средства".