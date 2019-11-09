Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы это сделали": Чего стоил Зеленскому развод сил в Донбассе
"Только НАРОД делал ИСТОРИЮ!": воинственная вечь Кургиняна о роли русо...
Украина куёт для России международный трибунал: Суд ООН отклонил претензии Москв...
Эммануэль Макрон: "Полезный идиот" Кремля или главный реалист Запада?
Главная / Политика

"Цинизм четвёртой степени": Правительство экономит на смерти - 40% мужчин в России не доживут до пенсии - Пронько

09 ноября 2019, 14:54  •  138 • Политика
Счётная палата предупредила о риске сокращения населения России. "Экономить на смертности, повышая пенсионный возраст, при этом прекрасно зная, что 40% не доживут - цинизм в четвёртой, абсолютной степени", - комментирует данные аудиторов экономический обозреватель Юрий Пронько.
Естественная убыль населения России ускоряется четвёртый год подряд, говорится в докладе Счётной палаты. Особенно это касается мужской части населения страны. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.
Он указывает, что в аналитическом отчёте аудиторов по исполнению федерального бюджета отмечается, что сложившаяся ситуация не что иное, как существенная угроза для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в России. Иными словами, проводимая правительством бюджетная, экономическая и социальная политика не позволит стране выйти из демографической ямы, в которой она оказалась.
Пронько считает, что экономия на жизнях людей возведена в нашей стране чуть ли не в ранг государственной политики. В доказательство он приводит два простых факта. Первый - в России принято решение по повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 - для женщин. Второй - данные Всемирного банка о выживаемости мужского населения России до 65 лет. По этим данным, только 60% сильной половины России доживёт до этого возраста, 40% уйдут в мир иной.
"Ужасающие цифры! Россия между Руандой и Гаити. И в этой связи у меня возникает один-единственный вопрос: как можно было, зная об этих цифрах, повышать пенсионный возраст? Это такой абсолютный цинизм и экономия на смертности?" - негодует Пронько.
По его словам, из этого следует один-единственный вывод: проводимая пенсионная реформа - не что иное, как циничная экономия на тех, кто не доживёт до заслуженного отдыха.
"Государству, которое записало себе в Конституцию формулировку, что является социальным, на мой взгляд, не пристало заниматься подобными вещами. Экономить на смертности, повышая пенсионный возраст, при этом прекрасно зная, что 40% не доживут - цинизм в четвёртой, абсолютной степени", - подытожил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



138
Источник
Похожие новости
09 ноября 2019, 14:54
Украина куёт для России международный трибунал: Суд ООН отклонил претензии Москвы по иску Киева
08 ноября 2019, 19:24
Россия выделит средства на улучшение инфраструктуры на границе с Казахстаном
09 ноября 2019, 16:09
МИД РФ прокомментировал решение Международного суда ООН в споре с Украиной о юрисдикции
09 ноября 2019, 01:54
"НАТО рискует устареть": Помпео продолжил критику альянса вслед за Макроном
09 ноября 2019, 03:09
Участники конференции по нераспространению ядерного оружия обсудили кризисы и надежды
09 ноября 2019, 14:54
Эммануэль Макрон: "Полезный идиот" Кремля или главный реалист Запада?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 ноября 2019, 05:09
В Киеве закипают мозги
07 ноября 2019, 15:39
Репортаж украинского журналиста с Донбасса пошел не так: «Где и кто видел тут Российскую армию?»
06 ноября 2019, 02:24
Ночной кошмар США: "Дивноморье", "Палантин" и прочие "Подсолнухи"
05 ноября 2019, 03:39
Зачем Украина именно сейчас потребовала вернуть корабли: Дипломат раскрыл план Киева
05 ноября 2019, 03:39
Последний участок и провокация? Киев не ответил сигнальной ракетой, ОБСЕ сбежали - источник
06 ноября 2019, 02:24
"Это не Евровидение": На MTV объяснили, как украинка Maruv стала "Лучшим российским исполнителем"
03 ноября 2019, 10:09
В игре не только «Томагавки». Неразглашаемый боекомплект «Эшоров» бросает вызов ВКС России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.