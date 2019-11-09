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"Цинизм четвёртой степени": Правительство экономит на смерти - 40% мужчин в России не доживут до пенсии - Пронько
09 ноября 2019, 14:54 • 138 • Политика
Счётная палата предупредила о риске сокращения населения России. "Экономить на смертности, повышая пенсионный возраст, при этом прекрасно зная, что 40% не доживут - цинизм в четвёртой, абсолютной степени", - комментирует данные аудиторов экономический обозреватель Юрий Пронько.
Естественная убыль населения России ускоряется четвёртый год подряд, говорится в докладе Счётной палаты. Особенно это касается мужской части населения страны. Ситуацию прокомментировал экономический обозреватель Юрий Пронько в передаче "Сухой остаток" на канале Царьград.
Он указывает, что в аналитическом отчёте аудиторов по исполнению федерального бюджета отмечается, что сложившаяся ситуация не что иное, как существенная угроза для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения в России. Иными словами, проводимая правительством бюджетная, экономическая и социальная политика не позволит стране выйти из демографической ямы, в которой она оказалась.
Пронько считает, что экономия на жизнях людей возведена в нашей стране чуть ли не в ранг государственной политики. В доказательство он приводит два простых факта. Первый - в России принято решение по повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 - для женщин. Второй - данные Всемирного банка о выживаемости мужского населения России до 65 лет. По этим данным, только 60% сильной половины России доживёт до этого возраста, 40% уйдут в мир иной.
По его словам, из этого следует один-единственный вывод: проводимая пенсионная реформа - не что иное, как циничная экономия на тех, кто не доживёт до заслуженного отдыха.
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