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"Циничные люди": Зеленский обиделся на Макрона и Меркель - эксперт

22 мая 2021, 06:50  •  15 • Политика
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал "циничными людьми" президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Он сделал такой вывод из-за обид украинского лидера Владимира Зеленского.
На пресс-конференции Владимир Зеленский выразил надежду на то, что Европа увеличит свою поддержку Киева в вопросе "конфликта" с Россией. Он также заявил: если США откажутся от санкций в отношении "Северного потока – 2", то это станет проигрышем и для Штатов, и для их президента.
Бортник в эфире украинского телеканала "Наш" попробовал разобраться в ситуации. По его мнению, Владимир Зеленский был уверен в иной степени поддержки со стороны Европы. Хотя бы такой, какая была во времена Петра Порошенко. Но он такой поддержки не получил, и теперь обижается.
Политолог подчеркнул: теперь президенту Украины следует быть осторожнее и сдержаннее по отношению к России. Европейские политики относятся к ситуации не с точки зрения эмоций, а с точки зрения рациональности.
"Слова [Зеленского] считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди", - процитировало Руслана Бортника РИА "Новости".

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