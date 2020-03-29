"Цинично пользуются ситуацией": США прикрылись COVID-19, чтобы передать груз боевикам в Сирии

Межведомственные координационные штабы России и Сирии предупредили о планах США передать запрещённые грузы террористам, воюющим против правительственных войск в САР. Чтобы достичь своей цели, военные решили прикрыться пандемией коронавируса. Грузы должны были уйти боевикам, но официально направлялись в лагерь для беженцев "Рукбан". Штаты утверждали, что это гуманитарная помощь, которая должна помочь сирийцам справиться с болезнью.

"Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев "Рукбан" завезти "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков", - сообщили штабы в совместном заявлении.

Также США уговаривают администрацию лагеря распространять информацию о якобы тяжёлом положении местных жителей. Это позволит заявить о "гуманитарной катастрофе" и "запросить помощь". Россия и Сирия напомнили, что эту часть страны до сих пор оккупируют американцы.

Власти Сирии будут брать анализы у всех выходящих из "Рукбана" беженцев на наличие коронавируса и отправлять больных на лечение, сообщает РИА Новости.