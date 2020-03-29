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"Цинично пользуются ситуацией": США прикрылись COVID-19, чтобы передать груз боевикам в Сирии

29 марта 2020, 06:35  •  69 • В мире
Межведомственные координационные штабы России и Сирии сообщили о вопиющем факте. По данным штабов, военные США решили воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы передать грузы для сирийских боевиков. Они должны были идти под видом "гуманитарной помощи". "Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса", - сообщают в совместном заявлении.
Межведомственные координационные штабы России и Сирии предупредили о планах США передать запрещённые грузы террористам, воюющим против правительственных войск в САР. Чтобы достичь своей цели, военные решили прикрыться пандемией коронавируса. Грузы должны были уйти боевикам, но официально направлялись в лагерь для беженцев "Рукбан". Штаты утверждали, что это гуманитарная помощь, которая должна помочь сирийцам справиться с болезнью.
"Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев "Рукбан" завезти "гуманитарные" грузы для подпитки подконтрольных боевиков", - сообщили штабы в совместном заявлении.
Также США уговаривают администрацию лагеря распространять информацию о якобы тяжёлом положении местных жителей. Это позволит заявить о "гуманитарной катастрофе" и "запросить помощь". Россия и Сирия напомнили, что эту часть страны до сих пор оккупируют американцы.
Власти Сирии будут брать анализы у всех выходящих из "Рукбана" беженцев на наличие коронавируса и отправлять больных на лечение, сообщает РИА Новости.
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