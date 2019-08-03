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"Цинично, лицемерно, низко". Подписи за Любовь Соболь могли сдавать мертвые - видео
03 августа 2019, 21:09 • 73 • Политика
Подписи за Любовь Соболь могли сдавать мертвые. Владимир Соловьев опубликовал видео журналистского расследования. В подписи к кадрам говорится просто: "Цинично, лицемерно, низко".
Тележурналист Владимир Соловьев на личной странице в социальной сети Twitter опубликовал журналистское расследование о том, какие подписи были собраны в пользу Любови Соболь. Именно ее кампания стала катализатором протестов, которые проходят в Москве последние выходные. Мол, Соболь неправомерно отстранили от выборов в Мосгордуму, потому надо выйти на несанкционированную акцию протеста с хештэгом "допускай".
"Журналисты ищут подписавшихся за Любовь Соболь, но натыкаются на шокирующие факты, - говорится в сообщении. - Кто-то никогда по указанному адресу не жил, кто-то скончался еще до начала сбора подписей".
В кадре жители домов, которые говорят, что живут там по 40 лет, но знать ничего не знают про Любовь Соболь, хотя, по всей видимости, и их подписи есть в подписных листах.
"И после этого они заливают людям, что достойны баллотироваться в Мосгордуму. Цинично, лицемерно, низко".
Сегодня Любовь Соболь принимала участие в акциях и, по всей видимости, не столько ради того, чтобы быть активистом, а для того, чтобы стать задержанной. Как бы там ни было, часть активистов в толпе даже не смогли объяснить, зачем пришли. Вот молодые девушки на вопрос автора ролика о своей цели прогулки отвечают:
"Это наше личное дело, просто гуляем, никаких целей не преследуем".
"Так все-таки #допускай или просто так ходим", задает свой вопрос опубликовавший ролик Григорий Турцев, используя хештэг из числа так называемых требований активистов.
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