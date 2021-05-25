"Циничная вершина": Косачев об угрозах Лондона "Северному потоку - 2" из-за самолёта в Минске

Косачев высмеял угрозу Лондона в адрес "Северного потока - 2". Он назвал это циничной вершиной всего массива оценок ситуации с посадкой самолёта в Минске.

Лондон рассмотрит возможность введения санкций против газопровода "Северный поток - 2" из-за инцидента с самолётом Ryanair, заявил глава британского МИД Доминик Рааб. Его слова прокомментировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

Речь идёт о незапланированной посадке в Минске авиалайнера Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. На борту самолёта находился экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, занимавшийся координацией протестов в Минске в 2020 году. После приземления самолёта в аэропорту столицы Белоруссии "борец с режимом" был арестован.

В Лондоне считают, что всё произошедшее стало возможным исключительно благодаря "молчаливому согласию" Москвы. В этой связи британские власти хотят новых санкций против "Северного потока - 2". Вице-спикер Совфеда Косачев назвал произошедшее циничной вершиной всего массива оценок ситуации.

Вершина - просто недосягаемая с точки зрения первооснов порядочности и здравого смысла, норм поведения в межгосударственных отношениях и начал (концов) политической адекватности. Неприглядная и нечистоплотная. Чисто британская, увы,

- написал политик в Facebook.

Напомним, что западные страны сами не раз сажали самолёты, чтобы взять под стражу находившихся на борту лайнеров разыскиваемых личностей. Самым громким является случай с посадкой самолёта президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году. Авиалайнер главы государства заставили сесть в Австрии из-за подозрений, что на борту мог находиться разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден.