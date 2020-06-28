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"Циничная пропаганда": НАТО тратит на армию в 20 раз больше России
28 июня 2020, 10:00 • 111 • В мире
НАТО продолжает наращивать расходы на армию и вооружение. Дошло до того, что расходы альянса на "военку" в 20 раз больше, чем у России. При этом идёт "циничная пропаганда" - это делается якобы для сдерживания "российской агрессии".
НАТО нарастило расходы на армию. Как заявил исполняющий обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьёв, альянс тратит в 20 раз больше, чем Россия. Причём у стран НАТО в семь раз больше боевой авиации, в четыре раза больше кораблей, в три - танков и артиллерии.
"На этом фоне в западных странах продолжается циничная пропагандистская кампания о "российской агрессии", - цитирует ТАСС выступление Воробьёва.
Кроме того, отклоняются все предложения наладить диалог и договориться о "сдерживании вооружений". Воробьёв отметил попытки добиться явного военного превосходства.
"В результате интенсификации военной активности НАТО складывается непредсказуемая военно-политическая ситуация. Мы не раз предлагали альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряжённости. Начать можно с малого - например определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов. Однако до сих пор никакой внятной реакции не последовало", - цитирует его информагентство.
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