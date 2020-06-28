Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Кон...
Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломат...
Британцы примерили русский Парад Победы: "Все сутулые, каждые несколько мет...
Главная / В мире

"Циничная пропаганда": НАТО тратит на армию в 20 раз больше России

28 июня 2020, 10:00  •  111 • В мире
НАТО продолжает наращивать расходы на армию и вооружение. Дошло до того, что расходы альянса на "военку" в 20 раз больше, чем у России. При этом идёт "циничная пропаганда" - это делается якобы для сдерживания "российской агрессии".
НАТО нарастило расходы на армию. Как заявил исполняющий обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьёв, альянс тратит в 20 раз больше, чем Россия. Причём у стран НАТО в семь раз больше боевой авиации, в четыре раза больше кораблей, в три - танков и артиллерии.
"На этом фоне в западных странах продолжается циничная пропагандистская кампания о "российской агрессии", - цитирует ТАСС выступление Воробьёва.
Кроме того, отклоняются все предложения наладить диалог и договориться о "сдерживании вооружений". Воробьёв отметил попытки добиться явного военного превосходства.
"В результате интенсификации военной активности НАТО складывается непредсказуемая военно-политическая ситуация. Мы не раз предлагали альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряжённости. Начать можно с малого - например определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов. Однако до сих пор никакой внятной реакции не последовало", - цитирует его информагентство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
27 июня 2020, 05:00
Статую русского правителя на Аляске хотят снести: Мэр Ситки намекнул на связь с BLM
27 июня 2020, 12:55
«Требуем от властей США принять эффективные меры»: посольство России заявило об угрозах после публикации NYT
27 июня 2020, 19:55
Роль второго плана: почему Меркель призвала Европу готовиться к концу мирового лидерства США
27 июня 2020, 02:00
Экстремизм как явление жизни в Европе
27 июня 2020, 02:00
Эсхатология Карела Чапека
27 июня 2020, 00:55
«Техническая пауза»: как срыв переговоров между Сербией и Косовом может повлиять на ситуацию в регионе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
24 июня 2020, 00:00
Страны Европы переругались из-за российской статьи
26 июня 2020, 12:00
Кирдык, о котором предупреждал Путин, близко. США готовят оккупацию?
22 июня 2020, 23:00
Габунию предупредили: Теперь на него откроют настоящую охоту. И не Кадыров, и не Путин
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
22 июня 2020, 11:00
"Горбатых будут распрямлять?": Военкор расшифровал сигнал Путина соседям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.