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"Циничная попытка": Украинский министр оскорбил Иран заявлением о крушении боинга

17 марта 2021, 23:10  •  74 • Политика
Министр иностранных дел Украины Кулеба сделал заявление после публикации отчёта иранской стороны о крушении боинга, в том числе с украинскими пассажирами на борту. Заявление Кулебы звучало оскорбительно.
Организация гражданской авиации Ирана в итоговом отчёте назвала причиной крушения украинского боинга под Тегераном ошибку оператора системы ПВО. Напомним, лайнер потерпел крушение в январе 2020 года. Из-за ошибки оператора по самолёту выпустили ракету. Собственно, взрыв ракеты и стал причиной гибели людей.
Иран признаёт эту ошибку. И более того, об этом объявлялось и ранее. В результате крушения самолёта погибли 176 человек - это граждане Украины, Афганистана, Канады, Германии и Ирана, Великобритании и Швеции.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на представление отчёта заявил, что "Иран провёл расследование с многочисленными нарушениями". Кроме того, обвинил иранскую сторону в "циничной попытке скрыть истинные причины уничтожения самолёта". Кулеба настаивает, что Иран должен был исследовать всю цепочку событий, которая привела к трагедии. А пока Киев будет настаивать, что видит не отчёт о крушении, а "сборник манипуляций".
Стоит отметить, что заявление Украины целиком и полностью соответствует риторике США, которые находятся в сложных отношениях с Ираном. Более того, крушение украинского боинга произошло после того как США убили бомбовым ударом генерала Сулеймани. Оператор, как предполагалось, принял украинский боинг за военный самолёт. В Иране ждали новых ударов со стороны США. А украинский лайнер, по некоторым данным, не давал о себе информации - возможно, это был сбой или же некая злонамеренная провокация.

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