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"Циничная ложь!": Уходящая Тереза Мэй попыталась отстоять либералов перед Путиным
17 июля 2019, 22:54 • 54 • Политика
Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попыталась отстоять либералов перед президентом России Владимиром Путиным. Она обрушилась на речь Путина, сказанную им еще на саммите в Осаке: "Циничная ложь!"
Напомним, что 17 июля Мэй освободила занимаемую ею должность премьер-министра, с которой ушла, по ее собственным словам, из-за бессилия в вопросе Brexit. Уходя, она произнесла прощальную речь, в которой крайне негативно отозвалась о Путине.
Причиной недовольства Терезы Мэй оказалось то, что во время своего выступления на саммите в Осаке российский лидер отозвался о либеральной идее как безнадежно устаревшей. Он объяснил, что именно либеральные идеи конфликтуют с идеями большинства населения России.
"Это циничная ложь", - заявила Мэй. После этого она поспешила добавить, мол, уровень жизни в странах либеральной демократии – к примеру, ее Великобритании, Франции и Германии, гораздо выше, чем в РФ.
"Факт, что он считает нужным озвучить то, что он сказал об угрозе нашим ценностям, которые мы должны защищать" - цитирует бывшего премьера Русская весна.
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