Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госдеп призывает жителей Молдовы потерпеть во имя демократии
В контактной группе согласовали процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50"
Медведчук оценил телефонный разговор Зеленского и Путина
Богдан Безпалько: С территорий, подконтрольных Киеву на Донбассе, массово бегут,...
Главная / Политика

"Циничная ложь!": Уходящая Тереза Мэй попыталась отстоять либералов перед Путиным

17 июля 2019, 22:54  •  54 • Политика
Уходящая с поста премьер-министра Великобритании Тереза Мэй попыталась отстоять либералов перед президентом России Владимиром Путиным. Она обрушилась на речь Путина, сказанную им еще на саммите в Осаке: "Циничная ложь!"
Напомним, что 17 июля Мэй освободила занимаемую ею должность премьер-министра, с которой ушла, по ее собственным словам, из-за бессилия в вопросе Brexit. Уходя, она произнесла прощальную речь, в которой крайне негативно отозвалась о Путине.
Причиной недовольства Терезы Мэй оказалось то, что во время своего выступления на саммите в Осаке российский лидер отозвался о либеральной идее как безнадежно устаревшей. Он объяснил, что именно либеральные идеи конфликтуют с идеями большинства населения России.
"Это циничная ложь", - заявила Мэй. После этого она поспешила добавить, мол, уровень жизни в странах либеральной демократии – к примеру, ее Великобритании, Франции и Германии, гораздо выше, чем в РФ.
"Факт, что он считает нужным озвучить то, что он сказал об угрозе нашим ценностям, которые мы должны защищать" - цитирует бывшего премьера Русская весна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 17:39
Захарова: США усиливают состав частных военных компаний в Сирии на фоне вывода войск
17 июля 2019, 22:54
В Госдуме предложили создать "шкулфоны": Что это и зачем это нужно
17 июля 2019, 14:24
Лавров: США хотят сделать "Джебхат ан-Нусру" участником политического процесса в Сирии
17 июля 2019, 17:39
Захарова: межвенесуэльские переговоры на Барбадосе вызывают сдержанный оптимизм
17 июля 2019, 11:09
Володин допустил точечные изменения в Конституцию
17 июля 2019, 03:24
Кремль не будет вмешиваться в кампанию по выборам в Мосгордуму
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского &quo...
17 июля 2019, 13:09
"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "...
17 июля 2019, 01:39
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине» с ул...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 01:24
"Это они всегда хотят на халяву": Украина продлила санкции против России и получила неудобный вопрос про газ
12 июля 2019, 03:09
Новый глава украинского Генштаба вздумал повторить керченскую провокацию: "Именно так и будет происходить"
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.