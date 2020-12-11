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"Цимес мит компот": Сатановский разгадал коварный план Эрдогана

11 декабря 2020, 13:40  •  90 • Политика
В Баку прошёл парад в честь победы в Нагорном Карабахе. На него приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который сильно влиял на военный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Политолог Евгений Сатановский проанализировал происходящее и разгадал коварный план турецкого лидера. "Цимес мит компот", - поделился он оценкой.
Сатановский подметил, что 8 ноября для Алиева будет личным днём победы. Во-первых, это поможет укрепить власть его и его клана. Во-вторых, поможет противостоять сильным соперникам, которые у него имеются.
"Там Акела только один раз может промахнуться", - написал автор Telegram-канала "Армагеддоныч".
Он добавил, что административного ресурса у Алиева хватит лет на 20-30, "если не случится чего". Дальше политолог перешёл к размышлениям о президенте Турции.
"Для Эрдогана этот парад вообще цимес мит компот. Первый за всю его жизнь парад победы, где он главное действующее лицо. Без него не было бы этой победы, он это прекрасно знает и явно демонстрирует, кто в азербайджано-турецком тандеме старший брат", - считает Сатановский.
По его мнению, Эрдоган намерен закреплять и развивать достигнутые успехи. Он будет провоцировать то, что может спровоцировать, вмешиваться в свары и конфликты, цепляться за разные возможности. Политолог предположил: план турецкого лидера в вытеснении России из Средней Азии и Казахстана, а тем более с Украины, стравливание, поставка вооружения.
Причина в самой натуре Эрдогана, считает Евгений Сатановский.
"Человек такой. Очень агрессивный, очень упрямый, очень амбициозный, очень коварный... Наш сосед и партнёр. Других у России, впрочем, и нет", - добавил автор в конце поста.
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