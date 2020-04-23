"Цифры не настолько велики": В Кремле сказали, когда ждать пика пандемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России наступит в середине мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на российских специалистов.

К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения, - отметил он.

В Кремле ожидают, что с середины мая эпидемия коронавируса в России постепенно пойдёт на спад.

Напомним, что по последней информации, в России зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом. За эти сутки число заболевших увеличилось на 5236 человек. За всё время эпидемии от коронавирусной инфекции скончались 513 человек, выздоровели - 4420.