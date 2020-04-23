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"Цифры не настолько велики": В Кремле сказали, когда ждать пика пандемии коронавируса в России

23 апреля 2020, 07:10  •  163 • Политика
Пик распространения коронавируса в России, по мнению отечественных специалистов, наступит в середине мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения", - отметил он.
Пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России наступит в середине мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков со ссылкой на российских специалистов.
К сожалению, ежедневно наблюдается существенный рост числа заболевших, но цифры не настолько велики, чтобы поставить под угрозу систему здравоохранения, - отметил он.
В Кремле ожидают, что с середины мая эпидемия коронавируса в России постепенно пойдёт на спад.
Напомним, что по последней информации, в России зарегистрировано почти 58 тысяч случаев заражения коронавирусом. За эти сутки число заболевших увеличилось на 5236 человек. За всё время эпидемии от коронавирусной инфекции скончались 513 человек, выздоровели - 4420.

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