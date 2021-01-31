"Цифра" вместо Путина. Пандемия была первым шагом – Россию толкают в пропасть

Автор:

Аля Самитова

Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на Давосском экономическом форуме. Главные тезисы нашего лидера за прошедшие годы принципиально не изменились. И в 2009 году, и вчера Путин указывал на вопиющее неравенство в мире. Говорил о том, что справиться с мировыми проблемами можно только вместе. Напоминал, что Россия открыта к сотрудничеству и диалогу со всеми странами мира, но взаимодействие должно быть равноправным, а беседа – уважительной.

Монополизм IT-гигантов против общественных интересов

Журналист, ведущая телеканала Царьград Анна Шафран отметила, что Владимиру Путину пришлось напоминать миру о том, что глобальный "горячий" конфликт означал бы конец цивилизации. Словом, не доводите до греха. Впрочем, это было в самом начале выступления, а в завершение, отвечая на прямо поставленный вопрос, Путин подчеркнул, что сотрудничество с Европой для России является абсолютно естественным.

В своём выступлении Владимир Путин затронул много принципиально важных тем, но, пожалуй, самым главным признаком времени стали тезисы о четвёртой технологической революции:

Определённые надежды на то, что удастся "перезагрузить" прежнюю модель роста, связаны с бурным технологическим развитием. Действительно, последние 20 лет заложили фундамент для так называемой четвёртой промышленной революции, которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, автоматизированных и роботизированных решений. Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Рост экономических проблем и неравенства раскалывает общество, порождает социальную, расовую, национальную нетерпимость, причём такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы. Всё более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и прежде всего цифровые гиганты. И это уже не просто какие-то экономические гиганты, по отдельным направлениям они де-факто конкурируют с государствами. Но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам? Где грань между успешным глобальным бизнесом и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом? Уверен, что подавляющее большинство людей разделяет такую позицию.

"Полагаю, что Владимир Владимирович абсолютно прав в том, что подавляющее большинство жителей планеты разделяют эту точку зрения", – сказала ведущая.

"Прекрасный новый мир" Клауса Шваба

Гостя в студии, писателя Игоря Шнуренко, Анна Шафран попросила ответить на вопрос, ждёт ли человечество в ближайшем будущем глобальная система цифрового управления или основные её элементы уже сформированы.

Я бы сказал, всё уже состоялось. Что же до основателя давосского ВЭФ Клауса Шваба, то он очень плодовитый автор, и такое впечатление, что весь мир сейчас отрабатывает очередную книгу Клауса Шваба о "четвёртой промышленной революции". В прошлом году, в июне, была опубликована книга "COVID-19: Великая перезагрузка". И тогда же, в июне, состоялась некая встреча онлайн, на которой Шваб был очень пафосен и преисполнен какого-то вдохновения. Презентуя свою книгу, Шваб сказал, что мир, который был сформирован в 1945 году, после победы над нацистской Германией, "канул в Лету", не сумев справиться с вызовами коронавируса.

Это выглядело как декларация ухода старой системы и прихода новой, отметил Игорь Шнуренко. И эту смену систем провозгласил сам Шваб. В тот же день, когда в Давосе выступал Владимир Путин, была опубликована следующая книга Клауса Шваба "Stakeholder Capitalism", название которой условно можно перевести как "Капитализм участия". Главный посыл – на смену акционерному капитализму приходит капитализм более "широкого участия", который необходим для поиска ответов на самые сложные вызовы в сегодняшнем мире.

В Давосе эту тему теперь тщательно отрабатывают на панелях и в обсуждениях на круглых столах. По мнению эксперта, в новом труде Шваба обозначены решения, которых ещё не было в "Великой перезагрузке". И эти решения могут показаться не очень благоприятными, особенно, у нас в России.

Цифровые "метрики" компаний

На одной из панелей, где обсуждалась тема "Капитализма участия", выступал Ларри Финк, глава большого инвестиционного конгломерата BlackRock, управляющего денежными потоками очень большого количества компаний. И Финк рассказал, что его подопечные уже разработали и внедряют "метрики". Для чего они?

Как мы знаем, все компании цифровизуются или даже уже цифровизованы. Этим очень активно занимаются и у нас в стране – каждый должен получить свой цифровой профиль, сдавать как можно больше данных. А куда эти данные потом идут? В основном на серверы американских компаний. Есть и наши, но большая часть всё-таки уходит в Microsoft или на Amazon EC2.

Анна Шафран напомнила, что даже государственные приложения имеют трекеры, которые собирают информацию, а потом передают третьим лицам. Кстати, об этом Царьград в деталях рассказывает в расширенном материале.

Да, действительно, такая проблема существует, подтвердил Игорь Шнуренко. И вот теперь, благодаря выступлению Ларри Финка, мы смогли узнать, что происходит дальше с этим массивом данных. Мы давно уже знаем, что поведенческие данные людей отслеживаются, чтобы затем людей можно было контролировать – управлять ими, то есть, как говорят, "взломать человека".

А теперь то же самое происходит с компаниями. Вся деятельность компании "уходит в цифру", всё это отслеживается, а потом эти данные отправляется в облако, а там совершенно посторонние организации, тот же BlackRock или его сеть Aladdin с использованием искусственного интеллекта деятельность компаний отслеживают, оценивая их биржевую стоимость в режиме реального времени по своим, пока ещё негласным правилам. И правила эти как раз в Давосе и обсуждаются. При этом Россия в этих обсуждениях никакого участия не принимает, отметили собеседники.

Как создают "цифровые колонии"

То есть, как мы видим, есть страны, которые устанавливают правила, а есть страны, которые эти правила должны выполнять. При этом компании стран в "подчинённом состоянии" будут наказывать за "неправильное поведение". К примеру, строить "Северный потом – 2" – это плохо, так что остановите проект.

Наказанием будет служить уменьшение капитализации этих компаний, им или вовсе не будут давать займы, или давать на крайне невыгодных условиях.

То есть при помощи таких правил и неких стандартов будет происходить зачистка неугодных компаний. Получается совершенно колониальная система. Об этом как раз и говорил в прошлом году израильский военный историк, профессор Оваль Ной Харари – некоторым странам суждено превратиться в цифровые колонии. И если мы ничего не будем предпринимать, то это будет путь России.

Надо сказать, что глава Сбера Герман Греф, который тоже принимает участие в работе Давосского форума, чувствует там себя "среди своих". Запланировано его выступление на панели, посвящённой вопросам искусственного интеллекта. Вот ему и расскажут о тех правилах, которые должен соблюдать российский бизнес.

А вот и ещё один замечательный штрих, добавил собеседник Анны Шафран. Глава компании Salesforce Марк Бениофф, обращаясь к Клаусу Швабу, сказал:

"Происходит то, о чём вы нам говорили последние 20 лет. Наконец бизнес берёт на себя управление миром, а государства доказали свою неэффективность, теперь они не нужны, а их функции переходят к бизнесу", – передал слова бизнесмена Игорь Шнуренко, добавив, что мы столкнулись с поразительной откровенностью.

Цифровые гиганты понимают только позицию силы

Конечно, эту ситуацию понимают в Евросоюзе, в частности, в Германии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн в своём выступлении заявила об очень жёстких мерах, которые ЕС принимает в отношении цифровых гигантов. Надо отметить, что подобные заявления прямо сейчас делают не в каких-то переговорных комнатах в Женеве или в Нью-Йорке.

Сейчас политика творится совсем иначе – с позиции силы и деклараций. Владелец Facebook миллардер Марк Цукерберг в 2010 году заявил, что частная жизнь человека теперь становится публичной и все частные записи в соцсети теперь будут доступны для всех. Никто ему не возразил, Цукерберг своей этой декларацией создал новое правило. В создающемся новом мире сейчас именно так всё и происходит, через декларации: старые правила упраздняются, как провозгласил Клаус Шваб. И если мы хотим говорить о каких-то переговорах, о какой-то международной конвенции, которая защитит нас от цифровых гигантов, то сделать это можно будет только с позиции силы, жёстко показав этим IT-корпорациям их место. После этого они сами уже подпишут всё, что от них требуется, – отметил Шнуренко.

В отличие от России, Германия и многие другие страны ЕС уже озаботились очень жёсткими законами по защите данных и все, кто имеет дело с Евросоюзом, должны следовать этим правилам. И на этом в ЕС не остановились. Как заявила Урсула фон дер Ляйн, с нынешнего момента в Евросоюзе не признают вообще такого понятия, как киберпространство, давно уже захваченного IT-гигантами, установившими там свои законы. Но в ЕС заявили, что на их территориях как такового киберпространства не существует. А законы реального мира должны действовать и в киберпространстве. Цифровые платформы должны знать своё место. То есть Европа будет бороться. И мы можем бороться вместе с ней.

Завершая программу, Анна Шафран напомнила, что основной вопрос сейчас – воспринимают ли страны Запада чрезмерное усиление цифровых платформ как угрозу для себя. Если воспринимают – тогда да, нам есть о чём разговаривать и договариваться. Если же они уверены, что контролируют технологические гиганты, то до тех пор, пока условные Facebook и Twitter действительно не начнут назначать президентов, никто не пошевелится, а потом уже будет поздно.

Как бы не развивалась ситуация, нам нужно максимально концентрировать свои силы – и в военной сфере, и в технологической, и в идеологической. Причём некоторое технологическое отставание не так уж страшно – всегда, когда было нужно, мы очень быстро догоняли, казалось бы, ушедший далеко вперёд по пути прогресса Запад.

А вот в сфере идеологии нам надо крайне внимательно следить за собой. Всегда, когда мы проигрывали, это было вызвано не внешними военными причинами, а исключительно внутренними идеологическими. Верхи не могут, низы не хотят, ну и так далее.

Россия может и должна стать примером для всех людей, которые не хотят стать приложениями к собственным смартфонам, для всех, кто хочет и дальше создавать семьи с людьми противоположного пола и воспитывать детей в вере отцов и традициях своих народов.