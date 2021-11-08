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"Цензурных слов для этого нет": Политолог жёстко ответил на слова Зеленского о "прихотях" СССР

08 ноября 2021, 14:50  •  331 • Политика
Украинский политолог Михаил Погребинский жёстко ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что освобождение Киева от нацистов стало "жестокостью и прихотью" советского руководства.
Погребинский отметил, что слова украинского президента звучат так, словно он сожалеет об освобождении столицы Украины.
"Каких-то цензурных слов для этого нет", - сказал политолог в беседе с телеканалом "360", добавив, что слова Зеленского не что иное, как "опробированный фашистский стереотип".
По словам Погребинского, Украину возглавил человек, который не способен оценить весь ужас своего заявления о "неправильном" освобождении Киева. При этом он отметил, что Зеленский не преследует никакой цели своим заявлением, а просто следует государственной идеологии. Также Погребинский обратил внимание, что ранее таких взглядов придерживалось лишь небольшое число жителей Украины, которые исторически ненавидят Россию, сегодня же эти мысли транслируются на государственном уровне.

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