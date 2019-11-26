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"Цены вырастут на 145%": Россию с 2020 года ждёт резкий скачок цен на автомобили - эксперты
26 ноября 2019, 00:24 • 66 • Политика
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора. Легковушки подорожают на 110,7%, а внедорожники и премиальные седаны на 145%, сообщают автоэксперты.
С 2020 года в России резко увеличатся цены на автомобили. Это будет связано с увеличением утильсбора на машины, которое утвердили члены правительства, заявляют автоэксперты.
Сообщается, что больше всего пострадает сегмент легковых автомобилей. В нём цены увеличатся в среднем на 110,7%. Меньше всего повышение утильсбора затронет авто с двигателем до одного литра. Там рост цен составит 46,7%. Хуже всех придётся сегменту рынка авто с двигателем от 3,5 литров. Там рост цен составит аж 145%.
Напомним, что утилизационный сбор был введён ещё в 2012 году. Изначально его платили только импортёры машин, однако затем он был распространён на всех производителей авто. С 1 января 2020 произойдёт новое повышение сбора.
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