"Цены вырастут на 145%": Россию с 2020 года ждёт резкий скачок цен на автомобили - эксперты

С 2020 года в России резко увеличатся цены на автомобили. Это будет связано с увеличением утильсбора на машины, которое утвердили члены правительства, заявляют автоэксперты.

Сообщается, что больше всего пострадает сегмент легковых автомобилей. В нём цены увеличатся в среднем на 110,7%. Меньше всего повышение утильсбора затронет авто с двигателем до одного литра. Там рост цен составит 46,7%. Хуже всех придётся сегменту рынка авто с двигателем от 3,5 литров. Там рост цен составит аж 145%.

"В последнюю категорию в основном попадают внедорожники и премиальные седаны", - пишет "Коммерсант" со ссылкой на автоэкспертов.

Напомним, что утилизационный сбор был введён ещё в 2012 году. Изначально его платили только импортёры машин, однако затем он был распространён на всех производителей авто. С 1 января 2020 произойдёт новое повышение сбора.