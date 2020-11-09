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"Цену дадим хорошую - рубль, может, даже пять": Соловьёв предложил купить Одессу, как купили Киев
09 ноября 2020, 23:35 • 71 • Политика
Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предложил выкупить у Украины Одессу, как некогда Россия выкупила у Речи Посполитой сам Киев. Журналист пообещал: "Цену дадим хорошую: рубль, может, даже пять".
Так он прокомментировал заявление украинских активистов о желании снести памятник Екатерине II в Одессе.
Телеведущий напомнил, что подобные прецеденты в российско-украинской истории уже были. В 1686 году Россия выкупила у Речи Посполитой город Киев. Соловьёв также предложил выкупить вместе с Одессой все южные районы Украины. По его словам, в этот проект охотно вложатся как российские бизнесмены, так и обычные граждане.
Напомним, что ранее в Одессе состоялась акция протеста, в ходе которой активисты потребовали сноса памятника Екатерине II - российской императрице, которая и основала город. Они утверждают, что это поможет избавиться от "российского влияния".
Примечательно, что до сегодняшнего дня снос памятников на Украине проходил только в рамках кампании по декоммунизации страны. На памятники, касающиеся фигур дореволюционной эпохи, украинские активисты до сих пор не покушались.
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