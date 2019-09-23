"Центр-2019": итоги учений • 118 • Аналитика









Не стали исключением и учения «Центр-2019». 20 сентября в Оренбург прилетели президент России и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Официально визит президентов объясняется желанием лично увидеть работу подразделений собственной армии в составе многонациональной коалиции, но все прекрасно понимают, что Путин и Жээнбеков разговаривали не только о проблемах армии.



На войне как на войне

Что же мы увидели на командно-штабных учениях «Центр» за эти пять дней? Телевизионная картинка была действительно красивой. Практическая стрельба из различных видов вооружения, захваты объектов, высадки десанта. Совместная работа подразделений армий разных стран при выполнении боевой задачи…



Но задача учений была несколько другая. КШУ в первую очередь проводятся для тренировки управления войсками. А в данном случае, когда в учениях участвуют армии восьми стран, задача ещё больше расширяется. Необходимо скоординировать действия штабов разных стран. Отработать совместные действия этих штабов при выполнении единой задачи.



Напомню, в маневрах принимали участие военнослужащие России, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 128 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц техники, почти 600 летательных аппаратов различных систем и 15 судов обеспечения. Согласитесь, масштаб впечатляет.







Хотелось бы напомнить и о легенде учений. Исламисты пытаются установить террористический режим в дружественной стране, если коротко. Для тех, кто следит за ситуацией в регионе, понятно, что это достаточно реалистичный сценарий.



Движение «Талибан» (запрещено в РФ) сегодня достаточно комфортно себя чувствует на севере Афганистана. В частности, совсем недавно ими был атакован Кундуз. Более того, есть сведения о том, что «Талибан» уже контролирует некоторые участки границы с Таджикистаном. А это фактически прямой путь не только в Таджикистан, но и в Узбекистан, Киргизию и дальше в Казахстан.



Для некоторых политиков стабильность этого региона как кость в горле. Так что маневры для войск носят практический характер. Одни подразделения защищают собственную страну, собственный народ, другие прикрывают возможные пути наступления противника, третьи уничтожают врага. Солдат и офицер должен не только теоретически представлять своего противника, но и понимать принципы ведения боевых действий, которые он применяет.



Понятно, что ведущие роли на маневрах играют российские и китайские подразделения. Связано это не только с количеством личного состава и техники, представленных этими странами для проведения учений, но и самой ролью России и Китая в регионе. Реально противостоять и уничтожать исламистов в полном объеме могут только армии сильных государств. Да и опытом борьбы с исламистами обладают обе армии, хоть и в разной степени.



В целом военная часть учений прошла достаточно продуктивно. Ставить оценки действиям отдельных командиров и начальников, частям и подразделениям — не наше дело. Для этого есть вышестоящее командование и руководители стран-участниц. Думаю, скоро мы узнаем об оценках от соответствующих министерств обороны.



Для России, подразделений российской армии, в принципе, почти ничего нового в учениях не было. Кровавый опыт войны в Афганистане изучен, осмыслен. Части, находящиеся в непосредственной близости от опасных районов, отрабатывают эти действия постоянно. А вот для армий других стран это действительно боевая работа в сложных, не знакомых обстоятельствах.



Закончить же рассказ о военной части учений хочется словами командующего Центральным военным округом Вооруженных Сил РФ Александра Лапина, которые он сказал перед началом учений:



«Мы научились быстрее понимать друг друга, преодолевать языковые и технические барьеры. Неизменной остается цель нашей служебной и боевой деятельности — борьба со злом мирового масштаба: терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом».







Как солдаты Родину защитили

Наверное, для некоторых читателей это звучит странно. Защищают Родину на войне. На учениях учатся защищать. Вполне допускаю правильность данной точки зрения. На учениях действительно учатся. Но за учениями всегда пристально следят не только друзья, но и недруги. И от того, как показывают себя части и соединения на учениях, часто зависит то или иное решение именно противной стороны.



Первое, на что следует обратить внимание, это обученность войск, участвующих в маневрах. Любой командир прекрасно понимает, что воевать против хорошо обученных солдат в разы сложнее, чем против ополчения или новобранцев. Об этом я писал выше. И штабы, и подразделения отработали качественно.



Теперь второе. Мы как-то мало уделяем внимание внешнеполитической части учений. Хотя любой из нас вполне аргументированно может объяснить соотношения сил и вероятность военной победы в случае создания коалиции нескольких государств. Вот что писала китайская газета «Жэминь жибао» по этому поводу:

«Участие китайских военнослужащих в учениях свидетельствует о глубоком сотрудничестве между китайскими и российскими вооруженными силами в совместной операции, а также испытаниях и опыте, важных для повышения способностей китайских командиров к кооперации».



Да, китайские журналисты пишут о важности сотрудничества с Россией для Китая. Но, согласитесь, для России такое сотрудничество не менее важно. Да, мы ушли от советского черно-белого видения самого понятия «сотрудничество». Пришло понимание того, что любая страна прежде всего решает собственные внешнеполитические задачи. Но для решения этих задач на данном историческом этапе просто необходимо сотрудничать с теми, чьи задачи аналогичны. Китай и Россия сегодня противостоят глобальному Западу во главе с США.



Но и это не последняя победа России на учениях «Центр-2019». Посмотрите внимательнее на список стран-участниц учений. В учениях участвуют подразделения Индии (140 человек) и Пакистана (90 человек)!



И это при том, что с февраля текущего года эти страны конфликтуют между собой из-за особого статуса штатов Кашмир и Джамму. Причем конфликт этот уже не раз приводил к жертвам с обеих сторон.



Да, пока нельзя говорить о возможности примирения этих стран. Да и не стоит такая задача у военных учений. Однако совместное участие в таких мероприятиях дает надежду на смягчение конфликта. Солдаты быстрее умеют договариваться, чем дипломаты и политики.



Не будем забывать и том, что Индия и Пакистан давно уже не «мальчики для битья». Армии этих стран достаточно сильны и обладают всеми видами современного вооружения. А экономика Индии сегодня стала уже фактором мировым.



Участие Индии и Пакистана придало маневрам «Центр-2019» совершенно иной статус. Если в прошлом году на учениях «Восток-2018» озабоченность вызвало участие китайской армии, то в этом году, когда к сотрудничеству Китая и России уже привыкли, головы западных генералов заболели от Индии и Пакистана. Возможное увеличения сотрудничества между нами серьезно усилит и Россию, и Индию.



В целом же, говоря о прошедших учениях «Центр-2019», можно сделать вывод, что задача была выполнена полностью. И в военном, и в политическом смысле. Найти недочеты, «косяки», нестыковки можно везде. Уверен, что и на этих учениях кто-то где-то в чем-то недоработал.



Не бывает так, чтобы огромный механизм работал безупречно. Хоть один «винтик», хоть одну «гаечку» кто-то «не докрутит». Соответствующие выводы сделают. Однако в целом машина работает и выполняет те задачи, которые должна. И это главное! Мы неоднократно рассказывали об учениях «Центр-2019». Событие такого масштаба вызывает интерес во всем мире. Причем интерес не только с точки зрения смотра подготовленности войск, но и с точки зрения вероятного расклада сил на случай военных конфликтов в регионе. Неслучайно на таких учениях часто можно увидеть не только военное руководство участвующих стран, но и глав государств и правительств.Не стали исключением и учения «Центр-2019». 20 сентября в Оренбург прилетели президент России и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Официально визит президентов объясняется желанием лично увидеть работу подразделений собственной армии в составе многонациональной коалиции, но все прекрасно понимают, что Путин и Жээнбеков разговаривали не только о проблемах армии.Что же мы увидели на командно-штабных учениях «Центр» за эти пять дней? Телевизионная картинка была действительно красивой. Практическая стрельба из различных видов вооружения, захваты объектов, высадки десанта. Совместная работа подразделений армий разных стран при выполнении боевой задачи…Но задача учений была несколько другая. КШУ в первую очередь проводятся для тренировки управления войсками. А в данном случае, когда в учениях участвуют армии восьми стран, задача ещё больше расширяется. Необходимо скоординировать действия штабов разных стран. Отработать совместные действия этих штабов при выполнении единой задачи.Напомню, в маневрах принимали участие военнослужащие России, Китая, Казахстана, Индии, Пакистана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 128 тысяч военнослужащих, 20 тысяч единиц техники, почти 600 летательных аппаратов различных систем и 15 судов обеспечения. Согласитесь, масштаб впечатляет.Хотелось бы напомнить и о легенде учений. Исламисты пытаются установить террористический режим в дружественной стране, если коротко. Для тех, кто следит за ситуацией в регионе, понятно, что это достаточно реалистичный сценарий.Движение «Талибан» (запрещено в РФ) сегодня достаточно комфортно себя чувствует на севере Афганистана. В частности, совсем недавно ими был атакован Кундуз. Более того, есть сведения о том, что «Талибан» уже контролирует некоторые участки границы с Таджикистаном. А это фактически прямой путь не только в Таджикистан, но и в Узбекистан, Киргизию и дальше в Казахстан.Для некоторых политиков стабильность этого региона как кость в горле. Так что маневры для войск носят практический характер. Одни подразделения защищают собственную страну, собственный народ, другие прикрывают возможные пути наступления противника, третьи уничтожают врага. Солдат и офицер должен не только теоретически представлять своего противника, но и понимать принципы ведения боевых действий, которые он применяет.Понятно, что ведущие роли на маневрах играют российские и китайские подразделения. Связано это не только с количеством личного состава и техники, представленных этими странами для проведения учений, но и самой ролью России и Китая в регионе. Реально противостоять и уничтожать исламистов в полном объеме могут только армии сильных государств. Да и опытом борьбы с исламистами обладают обе армии, хоть и в разной степени.В целом военная часть учений прошла достаточно продуктивно. Ставить оценки действиям отдельных командиров и начальников, частям и подразделениям — не наше дело. Для этого есть вышестоящее командование и руководители стран-участниц. Думаю, скоро мы узнаем об оценках от соответствующих министерств обороны.Для России, подразделений российской армии, в принципе, почти ничего нового в учениях не было. Кровавый опыт войны в Афганистане изучен, осмыслен. Части, находящиеся в непосредственной близости от опасных районов, отрабатывают эти действия постоянно. А вот для армий других стран это действительно боевая работа в сложных, не знакомых обстоятельствах.Закончить же рассказ о военной части учений хочется словами командующего Центральным военным округом Вооруженных Сил РФ Александра Лапина, которые он сказал перед началом учений:Наверное, для некоторых читателей это звучит странно. Защищают Родину на войне. На учениях учатся защищать. Вполне допускаю правильность данной точки зрения. На учениях действительно учатся. Но за учениями всегда пристально следят не только друзья, но и недруги. И от того, как показывают себя части и соединения на учениях, часто зависит то или иное решение именно противной стороны.Первое, на что следует обратить внимание, это обученность войск, участвующих в маневрах. Любой командир прекрасно понимает, что воевать против хорошо обученных солдат в разы сложнее, чем против ополчения или новобранцев. Об этом я писал выше. И штабы, и подразделения отработали качественно.Теперь второе. Мы как-то мало уделяем внимание внешнеполитической части учений. Хотя любой из нас вполне аргументированно может объяснить соотношения сил и вероятность военной победы в случае создания коалиции нескольких государств. Вот что писала китайская газета «Жэминь жибао» по этому поводу:Да, китайские журналисты пишут о важности сотрудничества с Россией для Китая. Но, согласитесь, для России такое сотрудничество не менее важно. Да, мы ушли от советского черно-белого видения самого понятия «сотрудничество». Пришло понимание того, что любая страна прежде всего решает собственные внешнеполитические задачи. Но для решения этих задач на данном историческом этапе просто необходимо сотрудничать с теми, чьи задачи аналогичны. Китай и Россия сегодня противостоят глобальному Западу во главе с США.Но и это не последняя победа России на учениях «Центр-2019». Посмотрите внимательнее на список стран-участниц учений. В учениях участвуют подразделения Индии (140 человек) и Пакистана (90 человек)!И это при том, что с февраля текущего года эти страны конфликтуют между собой из-за особого статуса штатов Кашмир и Джамму. Причем конфликт этот уже не раз приводил к жертвам с обеих сторон.Да, пока нельзя говорить о возможности примирения этих стран. Да и не стоит такая задача у военных учений. Однако совместное участие в таких мероприятиях дает надежду на смягчение конфликта. Солдаты быстрее умеют договариваться, чем дипломаты и политики.Не будем забывать и том, что Индия и Пакистан давно уже не «мальчики для битья». Армии этих стран достаточно сильны и обладают всеми видами современного вооружения. А экономика Индии сегодня стала уже фактором мировым.Участие Индии и Пакистана придало маневрам «Центр-2019» совершенно иной статус. Если в прошлом году на учениях «Восток-2018» озабоченность вызвало участие китайской армии, то в этом году, когда к сотрудничеству Китая и России уже привыкли, головы западных генералов заболели от Индии и Пакистана. Возможное увеличения сотрудничества между нами серьезно усилит и Россию, и Индию.В целом же, говоря о прошедших учениях «Центр-2019», можно сделать вывод, что задача была выполнена полностью. И в военном, и в политическом смысле. Найти недочеты, «косяки», нестыковки можно везде. Уверен, что и на этих учениях кто-то где-то в чем-то недоработал.Не бывает так, чтобы огромный механизм работал безупречно. Хоть один «винтик», хоть одну «гаечку» кто-то «не докрутит». Соответствующие выводы сделают. Однако в целом машина работает и выполняет те задачи, которые должна. И это главное! Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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