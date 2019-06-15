"Ценой своей карьеры": Пушков рассказал, почему Шрёдер не побоялся признать Крым российским

Напомним, ранее сообщалось, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал Крым "давней русской территорией". Экс-канцлер также отметил, что полуостров вернулся в состав России на "абсолютно законных основаниях". И называть "агрессией" то, что жители региона выразили свою волю, пожелав войти в состав РФ, это неправильно, отмечал он.

Также Шрёдер напомнил для злопыхателей, что решение о передаче Крыма УССР в 1954 году было вызвано особенностями советского подхода к управлению страной.

"Шрёдер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе - как бывшие, так и действующие - от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини, - написал в своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление. - Но для членов либеральной евроэлиты такое высказывание - табу, оно недопустимо. Признать Крым российским можно лишь ценой своей карьеры".