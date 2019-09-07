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"Ценный свидетель" по МН17 выдан России - источник
07 сентября 2019, 13:09 • 209 • Политика
Источник Царьграда сообщил о том, что украинской стороной к обмену приготовили и Владимира Цемаха, которого в Киеве ранее называли "ценным свидетелем" по делу МН17. Напомним, пресс-секретарь JIT ранее сообщил, что Цемаха хотели бы оставить на Украине.
"Цемах в самолёте", - так коротко прокомментировал Царьграду информированный источник ситуацию с Владимиром Цемахом, которого украинская сторона, а также международная Совместная следственная группа (JIT), изучающая обстоятельства крушения малайзийского "Боинга" в 2014 году, считают "ценным свидетелем" по делу МН17.
Напомним, ранее Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему "командиру ПВО" города Снежное, "свидетелю" по делу МН17 Владимиру Цемаху и освободил его из-под стражи под личное обязательство.
В JIT же хотели бы, чтобы "ценный свидетель" оставался под присмотром украинской стороны и в обмене не участвовал.
"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно, - так ранее сообщал пресс-секретарь организации. - Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить".
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