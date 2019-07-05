"Ценный свидетель" крушения MH7 еще в 2014 году мстил Киеву за жертв "кровавого удара" ВВС Украины

Арестованного по решению суда Киева командира ополчения ДНР Владимира Цемаха (позывной "Борисыч"), которого СМИ называют "ценным свидетелем" по делу малайзийского "Боинга", на самом деле похитили с территории Донецкой республики. Сначала его оглушили возле его дома, затем накачали лекарствами и по поддельным документам вывезли в Киев.

Собственно, на наших глазах сбывается прогноз, который ранее давали источники в Донбассе. Еще 3 июля мы писали, что спецназ СБУ похитил командира ополчения ДНР с позывным "Борисыч", затем мужчина был вывезен на территорию Украины. Предполагалось, что Борисыча используют "для оживления темы MH17". Так и случилось. Его называют ценным свидетелм по делу. Но будет ли Цемах свидетельствовать в пользу версии тех, кто был для него врагом?

Как говорят источники, Владимир Цемах в действительности не был начальником ПВО ДНР, но он был назначен на должность начальника ПВО 1 Славянской бригады лишь в октябре 2014 года.

"Борисыч" - личность героическая и легендарная, воевать начал еще в начале 80-х в Афганистане. В боях в ДНР получил тяжелую контузию, частично лишился слуха. В том числе и благодаря его грамотным действиям украинская авиация перестала безнаказанно бомбить Донбасс, убивая без разбору и детей и взрослых".

Против киевской хунты "Борисыч" пошел, когда 15 июля 2014 года ВС Украины нанесли удар по его родному городу, продолжает источник. Били в 6:30, когда люди еще не успели уйти из своих домов.

"Ракеты попали в пятиэтажные дома, которые после взрывов частично обрушились, погибло много мирных жителей, - говорят источники. - Таким убийцам тогда и противостоял "Борисыч". В поледние же годы он мирно трудился в ДНР, сопровождал гуманитарные грузы общественных организаций и вообще делал много полезного".

Так будет ли этот "ценный свидетель" работать на СБУ? Вопрос дискуссионный...

Фото: Telegram/Майор и генерал.