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"Ценности нельзя сдать за газ": Русские пранкеры разыграли главу Европарламента от лица Тихановской

20 сентября 2020, 13:20  •  129 • Политика
Русские пранкеры разыграли главу Европарламента Давида Сассоли от лица Светланы Тихановской. В частности, европейский политик заявил, что европейские ценности нельзя сдать "за газ".
Пранкер Алексей Столяров (Лексус) умудрился разыграть председателя Европарламента Давида Сассоли. Также была опубликована аудиозапись разговора.
Столяров и его напарник выдали себя за экс-кандидата в президенты Белоруссию Светлану Тихановскую и президента Литвы Гитанаса Науседу.
В частности, в разговоре говорилось о возможном визите Тихановской в Брюссель. Так, Сассоли выразил готовность обсудить данную возможность с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером.
Он также подтвердил намерения Евросоюза ввести санкции против людей, причастных к нападкам на белорусскую оппозицию.
"Европейский парламент строго стоит на поддержке таких мер и проявляет солидарность с оппозицией в это сложное время", - заявил он.
Кроме того, Сассоли прокомментировал вопрос о блокировке "Северного потока - 2". Он сослался на последние высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что европейские ценности нельзя сдать за газ. По его словам, это и есть позиция европейских институтов по Белоруссии.

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