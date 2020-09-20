"Ценности нельзя сдать за газ": Русские пранкеры разыграли главу Европарламента от лица Тихановской

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) умудрился разыграть председателя Европарламента Давида Сассоли. Также была опубликована аудиозапись разговора.

Столяров и его напарник выдали себя за экс-кандидата в президенты Белоруссию Светлану Тихановскую и президента Литвы Гитанаса Науседу.

В частности, в разговоре говорилось о возможном визите Тихановской в Брюссель. Так, Сассоли выразил готовность обсудить данную возможность с главой комитета по внешней политике Дэвидом Макалистером.

Он также подтвердил намерения Евросоюза ввести санкции против людей, причастных к нападкам на белорусскую оппозицию.

"Европейский парламент строго стоит на поддержке таких мер и проявляет солидарность с оппозицией в это сложное время", - заявил он.

Кроме того, Сассоли прокомментировал вопрос о блокировке "Северного потока - 2". Он сослался на последние высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что европейские ценности нельзя сдать за газ. По его словам, это и есть позиция европейских институтов по Белоруссии.