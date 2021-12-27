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"Цена жизни миллионов": Экономист нашёл оправдание коррупции на 100 млрд в США
27 декабря 2021, 01:35 • 32 • Политика
Экономист, бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко нашёл оправдание коррупции в США на 100 млрд долларов. По его словам, это "цена жизни миллионов".
Алексашенко прокомментировал кражу американскими чиновниками 100 млрд долларов из фонда помощи пострадавшим от коронавируса. Он заявил, что это сопутствующие потери при реализации благого дела.
- отметил экономист, выступая в эфире телеканала RTVI.
Ранее Секретная служба США сообщила о краже 100 млрд долларов, которые правительство выделило на помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что столь громкий коррупционный скандал вспыхнул в стране, которая собирается учить весь мир, как ему нужно бороться с коррупцией. Недавно в США был разработан законопроект, позволяющий Штатам бороться со взяточничеством и казнокрадством "в глобальных масштабах".
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