Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
Главная / Политика

"Цена жизни миллионов": Экономист нашёл оправдание коррупции на 100 млрд в США

27 декабря 2021, 01:35  •  32 • Политика
Экономист, бывший замминистра финансов России Сергей Алексашенко нашёл оправдание коррупции в США на 100 млрд долларов. По его словам, это "цена жизни миллионов".
Алексашенко прокомментировал кражу американскими чиновниками 100 млрд долларов из фонда помощи пострадавшим от коронавируса. Он заявил, что это сопутствующие потери при реализации благого дела.
В данном случае то, что у вас деньги украли, - это цена за то, что вы спасли миллионы от банкротства. У всего есть своя цена. К сожалению, цена оказалась такой большой. Мы можем сказать: "Молодец, Секретная служба, что обнаружила это",
- отметил экономист, выступая в эфире телеканала RTVI.
Ранее Секретная служба США сообщила о краже 100 млрд долларов, которые правительство выделило на помощь пострадавшим от эпидемии коронавируса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что столь громкий коррупционный скандал вспыхнул в стране, которая собирается учить весь мир, как ему нужно бороться с коррупцией. Недавно в США был разработан законопроект, позволяющий Штатам бороться со взяточничеством и казнокрадством "в глобальных масштабах".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



32
Источник
Похожие новости
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
26 декабря 2021, 20:20
Россия неминуемо войдёт в зону риска: "С февраля до марта" - Делягин
26 декабря 2021, 20:20
Украина привлечёт к обороне государства женщин: Даже беременных и с детьми
26 декабря 2021, 22:05
"Надо забрать Киев": Кадыров напомнил о своей идее присоединить Украину
26 декабря 2021, 20:20
Пушков оценил шансы на успех предстоящего совета Россия–НАТО
26 декабря 2021, 22:05
"Куски Манхэттена" для великой России. Сатановский о принципах и выгоде
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 декабря 2021, 22:05
Русские загнаны в угол: Аналитик объяснил, зачем Запад идёт на невиданный риск
26 декабря 2021, 22:05
"Надо забрать Киев": Кадыров напомнил о своей идее присоединить Украину
26 декабря 2021, 21:30
Кремленологи недовольны, что "Россия посягнула на сферу влияния НАТО" (Влад...
26 декабря 2021, 22:05
В случае "вторжения" России - бежать: Командующие ВС Британии просчитывают ...
26 декабря 2021, 22:05
"Куски Манхэттена" для великой России. Сатановский о принципах и выгоде
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
24 декабря 2021, 20:30
Довоевались. В Одессе появились партизаны, которые начали жечь технику ВСУ
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
20 декабря 2021, 21:25
Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.