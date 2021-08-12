"Целый штаб в одном вертолёте": Украинский генерал обвинил Зеленского в непрофессионализме

Украинский генерал, бывший заместитель командующего Силами спецопераций Украины Сергей Кривонос обвинил президента страны Владимира Зеленского в непрофессионализме. По его словам, глава государства совершил грубую ошибку при перелёте на остров Змеиный: "Целый штаб в одном вертолёте".

Кривонос отметил, что Зеленский и ряд высокопоставленных военных добирались на остров Змеиный в Чёрном море на одном вертолёте. Если бы воздушное судно потерпело крушение или было бы сбито, то Украина потеряла бы всё руководство сразу.

На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий. А здесь: целый штаб страны в одном вертолёте летит под прицелом российских ракет,

- пишет генерал в Facebook.

О том, что Зеленский летел в одном вертолёте вместе с высокопставленными военными, стало известно благодаря пресс-службе Офиса президента. Она выложила фотографии, на которых видно, как из вертолёта выходит глава государства, а за ним - люди в форме.

Напомним, что Зеленский 9 августа посетил остров Змеиный, откуда вместе с военными наблюдал за командно-штабными учениями. Задача участников учений была отработать усиление охраны и оборону острова.