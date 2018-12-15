"Целых 633 фунта": В увольнении журналистки RT в прямом эфире заподозрили британских спонсоров

Anonymous выложили новую порцию данных по Integrity Initiative. Как сообщает RT на странице в соцсети, в документе о расходах за 2016 год есть указание, что экс-журналистка RT Лиз Уол получила "целых 633 фунта". Ранее сотрудница вашингтонского бюро телеканала Russia Today уволилась в прямом эфире "по политическим причинам", протестуя против действий России в Крыму.

Anonymous выложили новую порцию документов по Integrity Initiative. Как сообщает RT на странице в соцсети, в документе о расходах за 2016 год оказалось имя экс-ведущей RT Лиз Уол.

"Судя по всему, британцы заплатили нашей бывшей ведущей Лиз Уол за репорт про RT. Целых 633 фунта. Лиз Уол была нашей ведущей в США, но предала нас - объявила, что уходит, в прямом эфире", - говорится в сообщении RT на странице в соцсети.

Напомним, что ведущая вашингтонского бюро телеканала Russia Today уволилась в прямом эфире "по политическим причинам", протестуя против действий России в Крыму.

В RT, узнав новое о неких спонсорах уволенной экс-сотрудницы, заявили, что обратились с разъяснениями в Institute of Statecraft.

"Посмотрим, признаются ли", - заключили представители телеканала.

Ранее сообщалось, что хакеры группы Anonymous выложили в интернете свежую серию украденных секретных документов.

В опубликованных материалах рассказывается об Институте государственного правления, который финансировал проект Integrity Initiative, посвященный информационной войне с Россией.

Более того, согласно опубликованным сведениям, британская разведка подкупала собственных агентов, чтобы они фабриковали доказательства "российского вмешательства", а потом еще и лжесвидетельствовали по этому поводу.