"Целы и невредимы": Дональд Трамп порадовался за астронавтов, а Маск ответил "за батут"

Астронавты NASA достигли на Crew Dragon низкой околоземной орбиты и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил Дональд Трамп, выступая на космодроме на мысе Канаверал.

Президент США отметил, что благодаря Илону Маску и его детищу Америка перестанет зависеть от других держав в космической сфере: "Это смелое и триумфальное возвращение к звёздам", - заявил Трамп, назвав американские корабли "лучшими в мире".

Напомним, вчера астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли успешно стартовали к МКС на космическом корабле Илона Маска Crew Dragon. Это была первая попытка после взрыва подобного корабля в 2011 году.

Астронавты планируют сегодня, 31 мая, пристыковаться к МКС, где они должны провести три месяца.



Сам генеральный директор компании SpaceX Илон Маск, выступая сразу после запуска корабля на пресс-конференции, ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что "США будут использовать батуты вместо кораблей". "Батут работает", - смеясь, заявил Маск, добавив, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблём.

Стоит учесть, что полёт Crew Dragon можно будет считать успешным, только если оба астронавта через три месяца вернутся на Землю живыми и невредимыми.