"Целенаправленно пытались "положить": Кличко заявил, что стал жертвой хакеров из России

Кличко заявил, что его сайт подвергся целенаправленной DDoS-атаке из России. "Ресурс целенаправленно пытались "положить", - утверждает мэр Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его сайт подвергся целенаправленной DDoS-атаке. Украинский градоначальник уверен, что за кибератакой стоят хакеры из России.

По его словам, DDoS-атака на его сайт произошла в пятницу, 14 января. Речь идёт об одновременном обращении к интернет-порталу со множества компьютеров. При этом Кличко отметил, что на сайте сработали защитные предохранители и сейчас он работает в штатном режиме.

Ресурс целенаправленно пытались "положить". Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации,

- написал мэр Киева в своём Telegram-канале.

Напомним, что на Украине уже стало привычкой в любой кризисной ситуации винить во всём Россию. Похоже, что даже проблемы с сайтом не являются исключением для украинских политиков.