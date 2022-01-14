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"Целенаправленно пытались "положить": Кличко заявил, что стал жертвой хакеров из России

14 января 2022, 22:15  •  74 • Политика
Кличко заявил, что его сайт подвергся целенаправленной DDoS-атаке из России. "Ресурс целенаправленно пытались "положить", - утверждает мэр Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался, что его сайт подвергся целенаправленной DDoS-атаке. Украинский градоначальник уверен, что за кибератакой стоят хакеры из России.
По его словам, DDoS-атака на его сайт произошла в пятницу, 14 января. Речь идёт об одновременном обращении к интернет-порталу со множества компьютеров. При этом Кличко отметил, что на сайте сработали защитные предохранители и сейчас он работает в штатном режиме.
Ресурс целенаправленно пытались "положить". Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации,
- написал мэр Киева в своём Telegram-канале.
Напомним, что на Украине уже стало привычкой в любой кризисной ситуации винить во всём Россию. Похоже, что даже проблемы с сайтом не являются исключением для украинских политиков.

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