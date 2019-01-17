Лидер Незалежной Пётр Порошенко перед выборной гонкой пообещал минимизировать влияние России на неё. Он заявил: "Цель Москвы - остановить демократическое развитие Украины".

Глава Украины Пётр Порошенко заявил иностранными послам, что Кремль намерен повлиять на предстоящие выборы президента в стране, по его мнению, цель Москвы - "остановить демократическое развитие Украины" и её дальнейшую интеграцию в Европу.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", Порошенко пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы минимизировать российское влияние.

Он рассказал, что российское правительство планирует "провести на выборах подконтрольную себе власть", так как цель Москвы - вернуть Киев в "российскую сферу влияния". Более того, лидер Незалежной заверяет, что Кремль "этого особо и не скрывает".

Порошенко пообещал также реализацию условий для проведения свободных и честных выборов по международным нормам.



Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что сможет одержать победу на выборах над своим основным конкурентом Петром Порошенко. "Шансов у него нет", - заявила лидер "Батькивщины".