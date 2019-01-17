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"Цель Москвы - остановить демократическое развитие": Порошенко обещал минимизировать влияние России на украинские выборы
17 января 2019, 03:54 • 72 • Политика
Лидер Незалежной Пётр Порошенко перед выборной гонкой пообещал минимизировать влияние России на неё. Он заявил: "Цель Москвы - остановить демократическое развитие Украины".
Глава Украины Пётр Порошенко заявил иностранными послам, что Кремль намерен повлиять на предстоящие выборы президента в стране, по его мнению, цель Москвы - "остановить демократическое развитие Украины" и её дальнейшую интеграцию в Европу.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Порошенко пообещал сделать всё от него зависящее, чтобы минимизировать российское влияние.
Он рассказал, что российское правительство планирует "провести на выборах подконтрольную себе власть", так как цель Москвы - вернуть Киев в "российскую сферу влияния". Более того, лидер Незалежной заверяет, что Кремль "этого особо и не скрывает".
Порошенко пообещал также реализацию условий для проведения свободных и честных выборов по международным нормам.
Ранее кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что сможет одержать победу на выборах над своим основным конкурентом Петром Порошенко. "Шансов у него нет", - заявила лидер "Батькивщины".
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